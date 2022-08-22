بعدما انتقدت الخطيب.. هناء حمزة تشن هجوما على شوبير

حرصت الإعلامية هناء حمزة، لاعبة النادي الأهلي للكرة الطائرة سابقًا ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة حاليًا، على توجيه رسالة للإعلامي أحمد شوبير بعدما انتقدها خلال أحد برامجه في الإذاعة، بعد حديثها الأخير عن مجلس إدارة الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب.

وكانت هناء حمزة نشرت على صفحتها الشخصية، عبر موقع ”فيسبوك“ مشورًا هاجمت خلاله إدارة النادي الأهلي، قائلة ”بتتكلموا عن الظلم وبتحسبنوا وأنتم من ابتدعتم الظلم، أين أنتم من لجانكم الإلكترونية التي صنعتوها للتغطية على الفشل في كل أركان النادي رياضيا واجتماعيًا ووجهتوها لمحاربة كل كلمة حق“.

وقالت هناء حمزة عبر حسابها على ”فيسبوك“ موجهة كلامها للإعلامي أحمد شوبير، قائلة ”إلى الكابتن شوبير، حضرتك وجهت لي سؤالا من خلال برنامجك في الإذاعه إذا كنت أشغل منصبا في نادي الزمالك وأنا هجاوب على السؤال بس في الأول عايزة أعرف من حضرتك الغرض من السؤال هل للشوشرة والتشويه؟ إذا كان كده فهذا الوضع العادي اللى بتقوم به لجانكم الإلكترونية مفيش مشكلة، ولكن إذا كان سؤالك لمجرد المعرفه وأنا أشك في ذلك لأنه كان ممكن ترفع سماعة التليفون وتسألني شخصيا وأنا هجاوب“.

وأضافت ”ما علينا حضرتك ممكن تسمع الرد، أنا أسمى هناء حمزه نائب رئيس الاتحاد المصرى للكره الطائره ورمز من رموز الكرة الطائرة المصرية والأفريقية وتشهد على ذلك بطولاتي في منتخب مصر والنادي الأهلي، شاء من شاء وأبى من أبى.. ولم أشغل أي منصب لا في الزمالك ولا في الأهلي ولا في أي نادِ آخر وعلاقتي بكل الأندية على مسافة واحدة، ولا أمتلك غير ستر ربنا ولم أقبل فى يوم من الأيام من أي بشر أيا كان هدايا أو عمولات أو أي شيء الحمدلله، لأن كرامتي أغلى من أي شيء، ولو كنت بقبل كان يبقى حالي غير كده خالص كان زماني راكبة أحدث عربية وأمتلك أفخم ڤلل في القاهرة والساحل وحساباتي في البنوك مالهاش عدد، وبشغل بنتي خريجة إعلام الجامعة الأمريكية في أحسن مكان حتى لو ماعندهاش فكرة وغيره وغيره وغيره، لكن أقسم بالله لا أمتلك غير ستر ربنا“.

وتابعت ”أخيرا أنا لما أحب أشتغل هشتغل في الإعلام يا أبو الكباتن لأن ده هو شغلي الحقيقي وساعتها سوف يعلم الجميع دون شك، أما محاولة تشويه صورتي أمام أسرة الرياضة المصرية فلن تنجح فالكل يعلم أنني لا أخاف إلا من رب العباد، وأعتقد أنه من حقي أسألك نفس السؤال هل حضرتك تشغل منصبا داخل النادي الأهلي؟“.

وكان الأهلي تعادل مع الإسماعيلي دون أهداف في مباراة ضعيفة المستوى في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ليفقد فرصته النظرية في حصد اللقب، أمس الأحد.

وأقيمت المباراة في استاد برج العرب على مشارف الإسكندرية.

واستمر اعتماد الأهلي على لاعبي الصف الثاني، بعد الابتعاد عن دائرة المنافسة، وظهر الفريق بشكل متواضع وتعادل للمرة الرابعة في آخر ست مباريات.

وقبل ثلاث جولات من النهاية، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 64 نقطة وبفارق أربع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني. ويتصدر الزمالك المسابقة وله 75 نقطة وبات على أعتاب الاحتفاظ باللقب.

ويأتي الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 37 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط.