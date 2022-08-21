يحيى الكومي: جمهور الأهلي بدأ بإشارات غير لائقة

كشف يحيي الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، كواليس اعتداء عدد من جماهير الإسماعيلي على بعض مشجعي الأهلي قبيل مباراة الفريين مساء الأحد بالدوري المصري الممتاز.

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية إن هناك 3 أتوبيسات كانت تحمل جماهير الإسماعيلي، وتصادف مرور أتوبيس لجماهير الأهلي أمام تلك الحافلات، وقام عدد من اجماهير المراء بتوجيه إشارات بذيئة لهم.

وأضاف: ”الجماهير صورت أتوبيس الأهلي والجماهير المتواجدة به يشيرون بإشارات بذيئة، والسائق أوقف الأتوبيس بجانب الثلاثة أتوبيسات الخاصة بنا.. هناك 5 أشخاص تم القبض عليهم ليس لهم ذنب، كيف يتم الإشارة للجماهير بإشارات بذيئة واستفزازية وعندما يكون هناك رد فعل يُقال ضربونا“.

وتختتم: لطا يجب أن نضع البنزين أمام النار، لكن هناك تحقيق، وأريد ألا يتساوى البريء مع المذنب“.

القبض على 5 من مشجعي الإسماعيلي بتهمة الاعتداء على حافلة جماهير الأهلي https://t.co/mwiw0ZGGXg pic.twitter.com/p7KgzlFIaV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 21, 2022

وتعادل الأهلي مع الإسماعيلي دون أهداف في مباراة ضعيفة المستوى في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ليفقد فرصته النظرية في حصد اللقب اليوم الأحد.

ولا يوجد من أحداث المباراة تقريبا ما يستحق الذكر، لكن قبل الانطلاق بساعات ظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وبدا فيها أنه بعض مشجعي الإسماعيلي يرشقون حافلة الأهلي بالحجارة.

وأقيمت المباراة في استاد برج العرب على مشارف الإسكندرية.

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية ”عرفنا بالأحداث من وسائل الإعلام لأنها حدثت في الطريق وليس محيط الاستاد أو المباراة“.