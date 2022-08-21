القبض على 5 من مشجعي الإسماعيلي بتهمة الاعتداء على حافلة جماهير الأهلي

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على 5 أشخاص قاموا بإلقاء الحجارة على أتوبيس مشجعي النادي الأهلي، قبيل مباراة الفريق الأحمر أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

وتداول بعض المتابعين والمغردين صورا ولقطات لبعض جماهير الإسماعيلي وهي تقوم بإيقاف الحافلة المخصصة لجماهير الأهلي على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وقاموا بالاعتداء عليها ورشقها بالحجارة.

وتعادل الأهلي مع الإسماعيلي دون أهداف في مباراة ضعيفة المستوى في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ليفقد فرصته النظرية في حصد اللقب اليوم الأحد.

ولا يوجد من أحداث المباراة تقريبا ما يستحق الذكر، لكن قبل الانطلاق بساعات ظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وبدا فيها أنه بعض مشجعي الإسماعيلي يرشقون حافلة الأهلي بالحجارة.

جماهير الإسماعيلي ترشق حافلة مشجعي الأهلي بالحجارة (فيديو وصور) https://t.co/Kd8O3yTHxt pic.twitter.com/kdMs8KR4DE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 21, 2022

وأقيمت المباراة في استاد برج العرب على مشارف الإسكندرية.

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية ”عرفنا بالأحداث من وسائل الإعلام لأنها حدثت في الطريق وليس محيط الاستاد أو المباراة“.