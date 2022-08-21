ترتيب الدوري المصري: الأهلي يتعادل أمام الإسماعيلي ويودع المنافسة رسميًا على اللقب

تبخرت آمال النادي الأهلي بشكل رسمي في المنافسة على لقب الدوري المصري، بعد أن حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي والإسماعيلي، التي أقيمت، اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وفشل الأهلي في التقدم بجدول ترتيب الدوري المصري، حيث رفع التعادل رصيده إلى 64 نقطة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة وبفارق 11 نقطة عن الزمالك صاحب الصدارة، بـ 75 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وفي حالة انتصار الأهلي خلال المواجهات المتبقية في الدوري (3 مباريات) سيصل إلى النقطة رقم 73 وهو ما يعني تأخره بنقطتين عن الموقف الحالي للزمالك.

ويقترب الزمالك من الحفاظ على لقبه للنسخة الثانية على التوالي، حيث يكفيه الانتصار على الاتحاد السكندري لإعلان حصوله على لقب الدوري المصري الممتاز رسميًا.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: