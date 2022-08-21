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رياضة

جماهير الإسماعيلي ترشق حافلة مشجعي الأهلي بالحجارة (فيديو وصور)
تاريخ النشر: 21 أغسطس 2022 17:06 GMT
تاريخ التحديث: 21 أغسطس 2022 17:40 GMT

جماهير الإسماعيلي ترشق حافلة مشجعي الأهلي بالحجارة (فيديو وصور)

اعتدى بعض من جماهير الإسماعيلي على حافلة مخصصة لنقل جمهور الأهلي، وكانت متوجهة إلى استاد برج العرب لحضور مباراة الفريقين في الدوري المصري. ويلعب الأهلي ضد

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

اعتدى بعض من جماهير الإسماعيلي على حافلة مخصصة لنقل جمهور الأهلي، وكانت متوجهة إلى استاد برج العرب لحضور مباراة الفريقين في الدوري المصري.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في استاد برج العرب في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ18 بالمسابقة المحلية.

وتداول بعض المتابعين والمغردين صورا ولقطات لبعض جماهير الإسماعيلي وهي تقوم بإيقاف الحافلة المخصصة لجماهير الأهلي على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وقاموا بالاعتداء عليها ورشقها بالحجارة.

وتوقفت حافلة جماهير الأهلي في منتصف الطريق وتعرضت للرشق بالحجارة والمحاصرة حتى تدخل بعض أفراد الشرطة وقاموا بالفصل بين الجماهير.

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ويدخل الأهلي اللقاء محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، وبهذه المباراة سيتساوى مع الزمالك المتصدر في عدد المباريات.

فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب.

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