سيف زاهر: كيروش المرشح الأبرز لخلافة سواريش في قيادة الأهلي المصري (فيديو)

كشف الإعلامي الرياضي، سيف زاهر، أن البرتغالي كارلوس كيروش هو المرشح الأبرز لخلافة ريكاردو سواريش في تدريب الأهلي المصري، حال استقرار مجلس إدارة الفريق الأحمر على رحيله في نهاية الموسم الجاري.

وكان ضياء السيد، المدرب المساعد لكيروش في جهاز منتخب مصر السابق، قد أكد أمس في تدوينة على حسابه بموقع ”تويتر“ أن المدرب البرتغالي سيأتي إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لكنه لم يكشف عن السبب.

وقال سيف زاهر عبر برنامجه الرياضي، مساء السبت: ”أهم جلسة في تاريخ النادي الأهلي، عقدت منذ يومين بين محمود الخطيب، رئيس النادي، وياسين منصور، رئيس شركة القدم، وتم خلالها وضع خطوط عريضة تخص الفريق في السنة المقبلة، وهي الأهم في تاريخ الأهلي، خوفا من خسارة بطولات جديدة“.

وأضاف زاهر: ”الصفقات المقبلة ستكون بإمضاء الخطيب وياسين منصور، الأهلي خلص الـ3 صفقات الأجانب ومنهم مهاجم، والخطيب ومنصور تحدثا عن مصير ريكاردو سواريش ودخل في مرحلة تقييم، وفي هذه الجلسة تم وضع مديرين فنيين اثنين على رادار الأهلي، وأمير توفيق شغال على صفقات محلية أيضا بقوة“.

وتابع: ”في حالة عدم وجود سواريش الموسم المقبل، فإن أبرز المرشحين لخلافته هم الفرنسي باتريس بوميل، المدير الفني السابق لمتتخب كوت ديفوار، مع كارلوس كيروش ويانيك فيريرا، المدير الفني السابق للفتح السعودي، ولكن أصواتا كثيرة داخل الأهلي شايفة إن كيروش هو الأفضل لأنه حافظ اللاعب المصري لسابق تدريبه منتخب مصر، وهو الوحيد اللي يقدر يسد ويقف أمام فيريرا، مدرب الزمالك الحالي، والظروف قد تكون ظلمت سواريش والكرة ليست بالعادلة، ولكن كل يوم يمر يظهر أن الأمور ليست بأفضل حالة“.

وكانت الفترة السابقة قد شهدت أزمة بين كيروش والاتحاد المصري لكرة القدم بسبب التأخر في دفع بعض المستحقات المالية للمدرب البرتغالي.

وكان كيروش رحل عن تدريب منتخب مصر عقب الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبل بقطر.

ويواجه الأهلي نظيره الاسماعيلي مساء اليوم الأحد في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري المصري.

يدخل الأهلي المباراة أمام الإسماعيلي برصيد 63 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، جمعها الفريق من 30 مباراة، حقق الفوز في 18 منها، وتعادل في 9 مباريات، وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو الأهلي في مسابقة الدوري 56 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدفا.

ويحل الإسماعيلي في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، وتواجد الفريق في المنطقة الدافئة وابتعد عن مناطق الهبوط.