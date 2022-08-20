وكيل "أفشة": اللاعب تلقى عرضا من فريق تركي يشارك بالدوري الأوروبي (فيديو)

طمأن عبد الرحمن إسماعيل، وكيل أعمال محمد مجدي ”أفشة“، لاعب النادي الأهلي المصري، الجماهير على حالة اللاعب الصحية بعد إجراءه جراحة ”الفتاق“، يوم السبت.

وقال إسماعيل في تصريحات تلفزيونية: ”أفشة يتحامل على نفسه منذ 4 أشهر بسبب آلام الفتق، هذه المرة الثانية التي يخضع فيها لهذه العملية، وإن شاء الله سيعود بعد 20 يومًا، ومنذ 3 سنوات وهو لا يرتاح بسبب تلاحم المواسم، كان يجب أن يخضع اللاعب للجراحة في الوقت الحالي حتى يعود للأهلي في موعد عودة الفريق استعدادا للموسم الجديد“.

وأضاف: ”أفشة يركز جدا مع الأهلي، والعروض أمر يخصنا كوكلاء وشغلنا، نحن نبذل أقصى ما في وسعنا من أجل لاعبنا، وهو يستحق الخروج وخوض تجربة جيدة خارج مصر“.

وأشار: ”أفشة تلقى عرضا بالفعل من الدوري التركي والأهلي رفض العائد المالي والأمور الآن في مرحلة المناقشة مع إدارة الفريق الأحمر“.

وكيل أفشة ومحمود جاد يتحدث عن الحالة الصحية لنجم الأهلي وحقيقة العرض التركي.. وموقف حارس إنبي من الرحيل للزمالك 🔥🔥#جمهور_التالتة pic.twitter.com/jzVw7GOLwp — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 20, 2022

وتابع: ”العرض التركي من أحد الفرق التي تشارك في الدوري الأوروبي وانتقال أفشة لهذا النادي على سبيل الإعارة سيفيد اللاعب والأهلي، كما أننا نعمل على توفير بعض العروض الأخرى للاعب ونعمل على ذلك مع إدارة الأهلي وهناك بالفعل بعض المحادثات ولكن لم ترتقِ للعروض الرسمية“.

وأوضح: ”العرض التركي توقف لأن الأرقام ضعيفة، ولكن نحاول الضغط لأن الفريق التركي سيلعب في الدوري الأوروبي الموسم المُقبل، ولم نتواصل مع الأهلي بشأن تمديد تعاقد أفشة حتى الآن“.

وشدد: ”أفشة كان يهاجم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن اللاعب أرقامه جيدة، والأمر لا يتعلق بأفشة فقط، هي حالة عامة على فريق الأهلي بالكامل، رغم ذلك هو يلعب في المركز الذي يُطلب منه، هو يحب النادي والجماهير“.

وانضم أفشة إلى الأهلي قادما من بيراميدز في صيف عام 2019.

وخاض أفشة مع الأهلي 138 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 29 هدفا وصنع 30 آخرين.