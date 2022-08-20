سخرية من منشور فاركو حول "انفعالات عم راني" كبير مشجعي النادي

لاقى منشور عبر صفحة نادي فاركو المصري لأحد مشجعيها عبر حسابها الرسمي على موقع ”فيسبوك“ سخرية واسعة.

وتداول رواد موقع ”فيسبوك“ صورة لكبير مشجعي فاركو وهو منفعل بعدما هُزم فريقه على يد الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة، في الدوري المصري.

ونشرت صفحة فاركو الصور للمشجع، وعلقت قائلة: ”انفعالات عم راني كبير مشجعي فاركو في مباراة الزمالك أمس“.

وانهالت التعليقات الساخرة بعد نشر صورة المشجع بعد ساعات قليلة من المباراة، حيث قال مشجع: ”عم راني مضاد للحموضة“، وقال آخر: ”ماتشات فاركو اللي جاية لن تقبل القسمة على قرصين“.

وأشار آخر: ”عم راني كان بيهرب من الصيدلية وهو صغير عشان يتفرج على نادي فاركو“.

انفعالات عم راني كبير مشجعي فاركو في مباراة الزمالك أمس 🟠🔥 pic.twitter.com/E4KFaPkjT9 — Pharco FC – نادي فاركو (@pharcoclub) August 20, 2022

وتأسس نادي فاركو عام 2010 قبل 11 عاما فقط، قبل أن يتأهلوا إلى الدوري الممتاز للموسم الحالي لأول مرة.

ويتبع نادي فاركو لشركة فاركو للأدوية، وهي إحدى أكبر الشركات المصرية المُصنعة للعقاقير والأدوية.

مقر فاركو في الإسكندرية، ولذلك يلعب مبارياته على ملعب برج العرب خلال الموسم الجاري.

وصعد نادي فاركو للدوري الممتاز عن مجموعة بحري في الموسم الماضي.

وأصبح الزمالك على بعد خطوة من الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوز صعب 1-صفر على فاركو، بينما تمسك بيراميدز بالمركز الثاني بعد أن سحق سموحة 5-1، يوم الجمعة.

سجل المدافع حسام عبد المجيد هدفا مبكرا من ضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة الثامنة، ليمنح الزمالك الفوز العاشر على التوالي في المسابقة.

ويملك فريق المدرب جيزوالدو فيريرا 75 نقطة بفارق سبع نقاط عن بيراميدز قبل ثلاث مباريات من النهاية، و12 نقطة عن الأهلي الذي يواجه الإسماعيلي، غدا الأحد.

وتوقف رصيد فاركو عند 40 نقطة في المركز الثامن.