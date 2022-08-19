بعد تخطي فاركو.. كم نقطة يحتاجها الزمالك للفوز رسميًا بدرع الدوري المصري؟

أصبح نادي الزمالك على بُعد خطوة واحدة من الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد فوز صعب 1-صفر على فاركو، يوم الجمعة.

وسجل المدافع حسام عبد المجيد هدفًا مبكرًا من ضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة الثامنة.

"هو حسام عبدالمجيد سبايدر مان الزمالك" 🕷️🗣️ حسام عبدالمجيد يستقبل عرضية من أحمد سيد زيزو ويسجل الهدف الأول للزمالك برأسية قوية ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/k8nRbTLoeE pic.twitter.com/slSxmMFWEA — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 19, 2022

وبعد فوز الزمالك، اليوم، أمام فاركو أصبح رصيد الزمالك 75 نقطة، ليتسع فارق النقاط بين أقرب منافسيه فريق بيراميدز 10 نقاط.

ويتبقى مباراة، مساء اليوم، بيراميدز أمام فريق سموحة.

ماذا يحتاج الزمالك للفوز بالدرع؟

من المقرر أن يلعب الزمالك مباراته المقبلة ضد الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

وحال فوز بيراميدز، اليوم، أمام سموحة، سيكون فارق النقاط 7 نقاط لصالح الزمالك، أي أن يحتاج الزمالك إلى الفوز بمباراة واحدة من ضمن الجولات الثلاث المتبقية في عمر البطولة ليتوج رسميًا بطلًا للموسم الحالي.

أما في حالة خسارة بيراميدز يكون الزمالك قد حسم بطولة الدوري قبل خوض المباريات الثلاث المتبقية.

الحالة الأخيرة هي تعادل بيراميدز اليوم، وسيحتاج الزمالك آنذاك إلى نقطة وحيدة في 3 مباريات.