محامي الأهلي ينفي حصول مرتضى منصور على حكم بإيقاف حبسه

كشف محمد عثمان محامي النادي الأهلي، حقيقة ما نقله مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بنجاحه في الحصول على وقف حكم حبسه شهرًا بناء على قضايا مرفوعة من النادي الأحمر.

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية أمس إنه حصل على حكم بإيقاف حكم محكمة جنح مستأنف الاقتصادي بحبسه لمدة شهر.

وكتب عثمان عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“:” الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 430 لسنة 2022 مستأنف اقتصادية والمحصور برقم 116 حصر حبس لسنة 2022 تنفيذه مستمر إلى أن تقضي محكمة النقض بغير ذلك، غير جائز حدوثه قبل مرور شهرين على مده طعن المحكوم عليه وكذا النيابة العامة، إضافة لمدة مماثلة على الأقل ليتم قيد القضية لدى محكمة النقض والنظر في تحديد جلسة من عدمه”.

وأضاف: ”قول المحكوم عليه الهارب من تنفيذ الحكم بتقديمه طلبا بتنازع الاختصاص لمحكمة النقض يوقف تنفيذ حكم حبسه ونشر ذلك في بعض المواقع قول مغلوط لو صح فلينشر شهادة تفيد ذلك وغير ذلك جريمة نشر أخبار كاذبة تقدمنا عنها صباح اليوم ببلاغ للجهات القانونية المختصة”.

”محاولات البعض تضليل عموم الناس والزعم بصدور عدة أحكام عن واقعة واحدة غير صحيح حيث أصدرت (5) محاكم مختلفة أحكاما نهائية بالإدانة وقالت في أحكامها ردا على دفاع المتهم بأنها جرائم مستقلة وعليه صدرت أحكام نهائية ضده بالإدانة ما بين غرامات قام بسدادها والحبس سنة مع الإيقاف لكبر سنه في قضية أخرى وشهر واجب النفاذ لا يزال يتهرب من تنفيذه”.

وواصل محامي الأهلي: ”لا يزال هناك عدد من القضايا ضد ذات المتهم قيد التحقيقات بالنيابة العامة وينتظر تحديد جلسات محاكمة قريبا ومستمرون في إجراءاتنا القانونية رغم الأضاليل”.

واختتم: ”المذكور تقدم ضد الكابتن محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على مدى ثلاثة أعوام بأكثر من 50 بلاغًا بلا سند قانوني تم حفظها جميعا”.

وحرك محمود الخطيب عدة دعاوى قضائية ضد رئيس نادي الزمالك بسبب تصريحاته عبر وسائل الإعلام التي هاجم خلالها إدارة القلعة الحمراء.

وخرج مرتضى منصور بتصريحات متلفزة سابقة عبر قناة الزمالك مؤكدا أنه لن يتعرض للحبس يوما بسبب الحكم الصادر لمحمود الخطيب بسبب حالته الصحية.

وخرجت أنباء بعدها حول رفض المحكمة الملف الطبي لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وإلزامه بتنفيذ حكم الحبس الصادر ضده.

وكان محمود الخطيب قد وجه انتقادا في كلمته لمن يتجاوز ضده وضد النادي الأهلي في وسائل الإعلام بشكل يومي دون أن تتم محاسبته رغم الألفاظ التي يتفوه بها وتدخل كل بيت في مصر.