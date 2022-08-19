ترتيب الدوري المصري: الزمالك يقترب من الاحتفاظ باللقب بفوز صعب على فاركو

اقترب الزمالك خطوة أخرى من الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد فوز صعب 1-صفر على فاركو، اليوم الجمعة.

وسجل المدافع حسام عبد المجيد هدفًا مبكرًا من ضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة الثامنة.

"هو حسام عبدالمجيد سبايدر مان الزمالك" 🕷️🗣️ حسام عبدالمجيد يستقبل عرضية من أحمد سيد زيزو ويسجل الهدف الأول للزمالك برأسية قوية ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/k8nRbTLoeE pic.twitter.com/slSxmMFWEA — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 19, 2022

وصمد الزمالك رغم بعض المحاولات الخطيرة لفاركو على مرمى الحارس محمد عواد ليحقق الفوز العاشر على التوالي في المسابقة.

ويملك فريق المدرب جيزوالدو فيريرا 75 نقطة بفارق 10 نقاط عن بيراميدز و12 نقطة عن الأهلي أقرب منافسيه، وتتبقى للزمالك 3 مباريات.

ويلعب بيراميدز في وقت لاحق، اليوم، مع سموحة بينما يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي، يوم الأحد.

وتوقف رصيد فاركو عند 40 نقطة بالمركز الثامن.

وفاز المقاولون العرب 3-صفر على مصر للمقاصة، الذي هبط بالفعل للدرجة الثانية، ليحيي آماله في البقاء بالدوري الممتاز.

ويملك المقاولون الآن 29 نقطة بفارق الأهداف عن مراكز الهبوط.