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رياضة

ترتيب الدوري المصري: الزمالك يقترب من الاحتفاظ باللقب بفوز صعب على فاركو
تاريخ النشر: 19 أغسطس 2022 18:34 GMT
تاريخ التحديث: 19 أغسطس 2022 20:10 GMT

ترتيب الدوري المصري: الزمالك يقترب من الاحتفاظ باللقب بفوز صعب على فاركو

اقترب الزمالك خطوة أخرى من الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد فوز صعب 1-صفر على فاركو، اليوم الجمعة. وسجل المدافع حسام عبد المجيد هدفًا مبكرًا

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اقترب الزمالك خطوة أخرى من الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد فوز صعب 1-صفر على فاركو، اليوم الجمعة.

وسجل المدافع حسام عبد المجيد هدفًا مبكرًا من ضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة الثامنة.

وصمد الزمالك رغم بعض المحاولات الخطيرة لفاركو على مرمى الحارس محمد عواد ليحقق الفوز العاشر على التوالي في المسابقة.

ويملك فريق المدرب جيزوالدو فيريرا 75 نقطة بفارق 10 نقاط عن بيراميدز و12 نقطة عن الأهلي أقرب منافسيه، وتتبقى للزمالك 3 مباريات.

ويلعب بيراميدز في وقت لاحق، اليوم، مع سموحة بينما يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي، يوم الأحد.

وتوقف رصيد فاركو عند 40 نقطة بالمركز الثامن.

وفاز المقاولون العرب 3-صفر على مصر للمقاصة، الذي هبط بالفعل للدرجة الثانية، ليحيي آماله في البقاء بالدوري الممتاز.

ويملك المقاولون الآن 29 نقطة بفارق الأهداف عن مراكز الهبوط.

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