لوجود محكمتين أصدرا قرارين بنفس القضية: مرتضى منصور يطلب إيقاف حكم حبسه (فيديو)

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري إنه طالب رئيس محكمة النقض بإيقاف حكم محكمة جنح مستأنف الاقتصادي بحبسه لمدة شهر.

وأعلن محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي والمحامي الخاص بمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء عبر صفحته الرسمية بموقع (فيسبوك) يوم الأربعاء قبل الماضي أن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم قررت معاقبة مرتضى منصور بالحبس لمدة شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 83 للعام الجاري.

وقال مرتضى منصور في فيديو تم تداوله في ساعة متأخرة من مساء الخميس إنه طالب بإيقاف الحكم الصادر ضده بالحبس وذلك لوجود حكمين مختلفين.

وأوضح: ”هناك محكمتين أصدروا حكمين مختلفين في نفس القضية أحدهما غرامة مالية، وبالتلي يعد هذا تضارب ويوقف حكم حبسي“.

وأضاف: ”أقول للجهلاء في القانون لن أترك حقي.. أنتم تلعبون مع الأسد.. وأعرف آخد حقي إزاي ولن أتركه“.

وأضاف: ”لن أترك نادي الزمالك أبدًا إلا بأمر الله وقرار من الجمعية العمومية“.

🛑 عاجل ..المستشار مرتضي منصور

يعلن ايقاف الحكم الصادر بحقه .

الجزء الأول pic.twitter.com/eRzUVxmSl2 — A (@AhmedAlamin51) August 18, 2022

وحرك محمود الخطيب عدة دعاوى قضائية ضد رئيس نادي الزمالك بسبب تصريحاته عبر وسائل الإعلام التي هاجم خلالها إدارة القلعة الحمراء.

وخرج مرتضى منصور بتصريحات متلفزة سابقة عبر قناة الزمالك مؤكدا أنه لن يتعرض للحبس يوما بسبب الحكم الصادر لمحمود الخطيب بسبب حالته الصحية.

وخرجت أنباء بعدها حول رفض المحكمة الملف الطبي لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وإلزامه بتنفيذ حكم الحبس الصادر ضده.

وكان محمود الخطيب قد وجه انتقادا في كلمته لمن يتجاوز ضده وضد النادي الأهلي في وسائل الإعلام بشكل يومي دون أن تتم محاسبته رغم الألفاظ التي يتفوه بها وتدخل كل بيت في مصر.