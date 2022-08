موسيماني يرد على تقارير عودته لقيادة الأهلي.. ويعلق على أداء سواريش (فيديو)

نفى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ما يتردد عن عودته لقيادة فريقه السابق الأهلي المصري في ظل تعثر خليفته ريكاردو سواريش في الدوري المحلي واحتلال المركز الثالث، وخسارته في نهائي كأس مصر أمام غريمه التقليدي الزمالك.

وأعلن الأهلي أكثر الأندية المصرية تتويجا بالألقاب التعاقد مع المدرب البرتغالي سواريش خلفا للجنوب أفريقي موسيماني لمدة عامين، في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وقاد سواريش البالغ عمره 47 عاما جيل فيسنتي لاحتلال المركز الخامس في الدوري البرتغالي الموسم الماضي، وتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي لأول مرة في تاريخ النادي.

وانفصل الأهلي عن موسيماني بالتراضي في خطوة غير مفاجئة بعد توتر العلاقة بين الطرفين، وقد عين مساعده سامي قمصان مؤقتا قبل الاستعانة بالمدرب البرتغالي.

وبعد فترة من الشد والجذب بين الأهلي وموسيماني، عقب خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2-صفر أمام الوداد المغربي في نهاية الشهر الماضي، جاءت النهاية المتوقعة بانفصال الطرفين.

ورغم واقع أن موسيماني قاد الأهلي لإحراز لقب دوري الأبطال مرتين متتاليتين وكأس السوبر الأفريقية مرتين أيضا واحتلال المركز الثالث في كأس العالم للأندية في مناسبتين وبعدة ألقاب محلية، فإن التوتر شاب العلاقة مع الإدارة دون أسباب واضحة.

وقال موسيماني في مقطع فيديو مصور في رده على إمكانية عودته للأهلي: ”مهمتنا انتهت في الأهلي، وقد حققت الكثير من الألقاب ودوري انتهى.

”أتمنى التوفيق للمدرب الحالي، فهو مدرب أوروبي قادم من البرتغال، وليس لي الحق في التعليق على عمله. الأهلي فريق كبير وحقق الكثير من الألقاب المحلية وقد حضرت للقاهرة بعد تتويجه بلقب بالدوري بالفعل مع مدربه السابق. سعيد بأنني كنت جزءا من نجاحه. ساعدنا فيما تحقق في النادي ودورنا انتهى ولا أريد التعليق على عمل المدرب الحالي الذي يجب عليّ احترامه“.

وبعد خسارة النهائي الأفريقي أمام الوداد المغربي، الذي أقيم من مباراة واحدة على ملعب الوداد، زادت الانتقادات من وسائل الإعلام نحو موسيماني الذي أطلق تصريحات مثيرة أثناء وجوده في جنوب أفريقيا لقضاء إجازة.

وكان موسيماني (57 عاما) قد تولى قيادة الأهلي في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بعد رحيل السويسري رينيه فايلر الذي رفض تجديد عقده في خضم جائحة كوفيد-19.

Asked @TheRealPitso if he’d consider @AlAhly again after sections of their supporters called for his return. @iDiskiTimes pic.twitter.com/057G0MaZUy

— Lorenz Köhler (@Lorenz_KO) August 18, 2022