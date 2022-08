موسيماني يتفاعل مع تغريدة مشجع طالب بعودته للنادي الأهلي المصري

تفاعل بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، مع تغريدة مشجع طالب بعودته لقيادة الفريق مرة أخرى بعد تراجع النتائج منذ رحيله.

وتوصل الأهلي وموسيماني لاتفاق لفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين قبل عدة أشهر، بعدما طلب المدرب الرحيل لأسباب صحية ونفسية، بحسب تصريحاته.

وغرد مشجع عن ضرورة عودة موسيماني من أجل استعادة أمجاد الفريق في القارة السمراء مجددا، وهو ما قوبل باستحسان المدرب الذي أعاد نشر التغريدة عبر حسابه على تويتر.

مبدئياً لازم جدي موسيماني يرجع علشان نبدا صح ونرجع نحتـ..ل إفريقيا من جديد @TheRealPitso

We Al-Ahly fans, demand Sir Pitso

Musimani to return to Al-Ahly Club Century Club According to us you have become an icon and legend Pitso Come back to us We are waiting to start a new era. pic.twitter.com/8GEVUVKT72

— 🇪🇬85:45Mostafa.Fouda🇿🇦74 (@mostafafouda74) August 16, 2022