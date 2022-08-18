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رياضة

موسيماني يتفاعل مع تغريدة مشجع طالب بعودته للنادي الأهلي المصري
تاريخ النشر: 18 أغسطس 2022 8:47 GMT
تاريخ التحديث: 18 أغسطس 2022 9:00 GMT

موسيماني يتفاعل مع تغريدة مشجع طالب بعودته للنادي الأهلي المصري

تعادل الأهلي أمس الأربعاء مع إيسترن كومباني ليفقد فرصته في المنافسة على لقب الدوري المحلي، بل وصعوبة الحصول على المركز الثاني الذي ينافس عليه بيراميدز.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

تفاعل بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، مع تغريدة مشجع طالب بعودته لقيادة الفريق مرة أخرى بعد تراجع النتائج منذ رحيله.

وتوصل الأهلي وموسيماني لاتفاق لفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين قبل عدة أشهر، بعدما طلب المدرب الرحيل لأسباب صحية ونفسية، بحسب تصريحاته.

وغرد مشجع عن ضرورة عودة موسيماني من أجل استعادة أمجاد الفريق في القارة السمراء مجددا، وهو ما قوبل باستحسان المدرب الذي أعاد نشر التغريدة عبر حسابه على تويتر.

وتردد خلال الأيام الماضية أن الأهلي يفكر في التفاوض مع المدرب الجنوب أفريقي الذي حقق معه دوري أبطال أفريقيا مرتين والسوبر الأفريقي مرتين بخلاف كأس مصر وثالث بطولة كأس العالم للأندية.

وتراجعت نتائج الأهلي المصري منذ خسارته نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، حيث عاد الفريق للمنافسات المحلية بمستويات متذبذبة، ما أفقده المنافسة على لقب الدوري الذي بات قريبا من الزمالك، كما خسر نهائي كأس مصر 2021 أمام الزمالك أيضا.

ولم يقدم المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش الأداء المتوقع منذ قدومه لخلافة موسيماني، غير أن أصواتا تشير إلى أن رحيله غير مؤكد بسبب عدم حصوله على فرصته كاملة لضيق الوقت وصعوبة المرحلة التي أتى خلالها لتدريب الفريق.

وتعادل الأهلي أمس الأربعاء مع إيسترن كومباني ليفقد فرصته في المنافسة على لقب الدوري المحلي، بل وصعوبة الحصول على المركز الثاني الذي ينافس عليه بيراميدز.

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