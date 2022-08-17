كم نقطة يحتاجها الزمالك لحسم لقب الدوري المصري رسميًا؟

رفض الأهلي التقدم نحو المركز الثاني بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم وتمسك بالمركز الثالث بعد أن تعادل مع مضيفه الشرقية للدخان دون أهداف، الأربعاء، ضمن الجولة الـ 31 للمسابقة، ليواصل إهداء الزمالك المزيد من الهدايا.

ورفع الأهلي رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث وله مباراة مؤجلة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

ورفع الشرقية للدخان رصيده إلى29 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 72 نقطة وبفارق 7 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ترتيب الدوري المصري: الأهلي يتعادل أمام إيسترن كومباني ويبتعد عن اللقب https://t.co/DMWGnXNomO pic.twitter.com/bt4LCIvcaP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 17, 2022

وأكمل الشرقية للدخان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه محمد صالح في الدقيقة 81 بعد عرقلته لحسام حسن مهاجم الأهلي.

وكان صالح قد أنقذ فرصة خطيرة من قدم كريم فؤاد في الدقيقة 50 بعد انفراد لاعب الأهلي بالمرمى ليسدد كرة ارتدت من الحارس عمرو حسام ليتابعها كريم مجددًا بتسديدة مباشرة أبعدها المدافع صالح قبل أن تسكن الشباك.

وأهدر حسام حسن فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة 55 عندما تلقى تمريرة رائعة من محمد محمود جعلته في مواجهة حارس الشرقية للدخان، لكن حسن وضع الكرة بجوار القائم الأيسر للمرمى.

كم نقطة يحتاجها الزمالك للفوز بالدرع؟

يتبقى على نهاية الدوري 4 مباريات، ويلعب، يوم الجمعة، مصر للمقاصة ضد المقاولون العرب، وفاركو ضد الزمالك وبيراميدز أمام سموحة، بينما تختتم المواجهات، يوم السبت، بلقاء يجمع الاتحاد السكندري بالبنك الأهلي.

ويحتاج الزمالك المتصدر إلى 6 نقاط من أجل الاحتفاظ رسميًا بلقب الدوري لأول مرة منذ 2004.

وسيكون الزمالك مطالبًا بتحقيق فوزين أو فوز و 3 تعادلات في المواجهات الأربع المقبلة من أجل الفوز باللقب الأغلى في مصر.

ولم يفز الزمالك بلقبين متتاليين في الدوري المصري منذ الفوز بلقبي 2002-2003 و2003-2004.