ترتيب الدوري المصري: الأهلي يتعادل أمام إيسترن كومباني ويبتعد عن اللقب

واصل النادي الأهلي نزيف النقاط، بعدما ترنح وتعادل سلبيًا أمام إيسترن كومباني، اليوم الأحد، في الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

وفرض التعادل السلبي سيطرته على اللقاء، بعدما تبارى لاعبو الأهلي في إضاعة الفرص السهلة على مدار شوطي المباراة.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 63 بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر

في حين رفع إيسترن كومباني رصيده إلى النقطة 29 بالمركز 15.

ويتصدر الزمالك جدول المسابقة برصيد 72 نقطة وبفارق 7 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

#الأهلي يفقد نقطتين في الدوري المصري بالتعادل السلبي أمام #إيسترن_كومباني.. برأيك هل يستمر ريكاردو سواريش الموسم المقبل؟ pic.twitter.com/9eXedCwKUp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 17, 2022

طلائع الجيش يهزم إنبي ويزاحم فيوتشر على المركز الرابع

في مباراة أخرى واصل طلائع الجيش بقيادة المدرب طارق العشري نتائجه المميزة وحقق فوزًا مهمًا على إنبي 1-صفر، اليوم الأربعاء، في افتتاح مباريات الجولة الـ 31 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم طلائع الجيش بهدف في الدقيقة 17 عن طريق محمد جابر الذي تلقى تمريرة عرضية أرسلها أحمد عبد الرحمن واستقبلها جابر بضربة رأس قوية سكنت شباك عبد العزيز البلعوطي حارس إنبي.

وكان بالإمكان أن يضاعف طلائع الجيش النتيجة مع منتصف الشوط الأول، لكن أحمد العجوز لاعب وسط إنبي أنقذ مرماه من فرصة خطيرة عندما مرر محمد جابر صاحب الهدف الكرة إلى علي الزاهدي الذي انفرد بالمرمى، وسدد الكرة، ليتصدى لها الحارس البلعوطي، لترتد إلى أحمد عبد الرحمن الذي سددها مرة أخرى، وأبعدها العجوز الى ركنية.

ولم يفلح الضغط الهجومي لإنبي في آخر ربع ساعة من المباراة في إدراك التعادل.

وكاد ميدو جابر أن يضيف هدفًا ثانيًا للجيش في الدقيقة 87 لكن الحارس البلعوطي حول التسديدة إلى ركنية.

ورفع الطلائع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس متساويًا مع فيوتشر صاحب المركز الرابع والذي يتفوق بفارق الأهداف وله مباراة لم يخضها بعد.

وتوقف رصيد إنبي عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: