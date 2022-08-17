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رياضة

كريم فؤاد يُخفي ورقة تعليمات مدربه داخل "الشورت" خلال مباراة الأهلي إيسترن كومباني (فيديو)
تاريخ النشر: 17 أغسطس 2022 20:30 GMT
تاريخ التحديث: 17 أغسطس 2022 20:50 GMT

كريم فؤاد يُخفي ورقة تعليمات مدربه داخل "الشورت" خلال مباراة الأهلي إيسترن كومباني (فيديو)

شهدت مباراة الأهلي ضد إيسترن كومباني في الدوري المصري الممتاز لقطة غريبة، بطلاها كريم فؤاد لاعب النادي الأحمر ومدربه ريكاردو سواريش. ويلعب الأهلي أمام إيسترن

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

شهدت مباراة الأهلي ضد إيسترن كومباني في الدوري المصري الممتاز لقطة غريبة، بطلاها كريم فؤاد لاعب النادي الأحمر ومدربه ريكاردو سواريش.

ويلعب الأهلي أمام إيسترن كومباني في الجولة 31 من الدوري المصري، اليوم الأربعاء، على ملعب المقاولون العرب.

وقبيل نهاية الشوط الأول التقطت كاميرا المباراة سواريش بجوار مساعده والمترجم، ويقوم بإعطاء كريم فؤاد مدافع الأهلي تعليمات على الورق.

وتم تسليم الورقة إلى كريم فؤاد الذي تداولها مع أحد زملائه ثم وضعها ”داخل الشورت“ الخاص به.

الأهلي خطف المركز الثاني من بيراميدز والفوز على إيسترن كومباني، حيث يحتل الفريق الأحمر المركز الثالث برصيد 62 نقطة بفارق 3 نقاط عن الوصيف بيراميدز الذي في رصيده 65 نقطة.

وفي حال تساوي الفريقين في الرصيد نفسه من النقاط سيتفوق الأهلي بفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين لفوزه في لقاء الذهاب 3-0 مقابل فوز بيراميدز في الإياب 2-0.

فيما يحتل إيسترن المركز 15 برصيد 28 نقطة، وهو الرصيد نفسه الذي يمتلكه الجونة في المركز 16 بفارق نقطتين عن ”المقاولون“ العرب في المركز 17.

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