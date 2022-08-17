تسريب صوتي لاعتذار عبدالناصر زيدان لمرتضى منصور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمكالمة مسربة منسوبة إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يتحدث فيها مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويطلب فيها الأخير من الأول السماح والصفح.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت شد وجذب بين مرتضى منصور وعبدالناصر زيدان بعد تصريحات الأخير حول قضايا الزمالك واعلانه أن منصور رفض التنازل عن القضايا التى رفعها ضده وحصل فيها على أحكام رغم اتصاله به وطلب السماح.

وهدد مرتضى منصور، نظيره عبدالناصر زيدان في مداخلة تليفزيونية على قناة الزمالك مساء أمس الثلاثاء، بإذاعة تلك المكالمة، ونفذ مرتضى بالفعل وعيده.

وفي المكالمة المسربة يطلب عبدالناصر زيدان من مرتضى منصور رئيس الزمالك العفو والسماح في ليلة النصف من شهر شعبان الماضي.

ورد مرتضى منصور على عبدالناصر زيدان في المكالمة المسربة المنسوبة للطرفين، حيث قال له: ”أنت غلطت فينا .. وغلطت في الحاجة .. ليرد عبدالناصر، قائلًا: الأب وابنه يتخانقان و يغلطان وأنت الأخ الأكبر .. سامحني“.

ورد مرتضى منصور، قائلًا: ”سامحتك .. ده ربنا بيسامح مش هنسامحك إحنا؟“.

وعلق عبدالناصر زيدان على هذا التسريب، قائلًا: ”المكالمة التي تم تسريبها من قبل الأستاذ مرتضى منصور والتي اعتذر فيها له عن أي لفظ مسيء صدر مني ضده وضد أسرته حقيقية، وحصلت ليلة النصف من شعبان الماضي“.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“: ”ما زلت أؤكد للجميع أنني طويت صفحة الماضي، وأغلقت هذا الملف بلا رجعة“.

واختتم: ”هذه المكالمة عنوان للتسامح، وأتشرف وأفتخر به“.