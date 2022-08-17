حازم إمام يعتذر لمحمد أبو جبل.. ويوضح حقيقة عدم ضم لاعبي الأهلي لمنتخب مصر (فيديو)

حرص حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على توجيه الاعتذار لمحمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك السابق، بعدما وجه له انتقادا بشأن رحيله عن الفريق الأبيض ورغبته في العودة مجددا بعد فشل انتقاله للنصر السعودي.

وكان حازم إمام انتقد، في تصريحات تلفزيونية، تصرفات محمد أبو جبل الذي قرر الرحيل عن الزمالك والانضمام لنادي النصر السعودي، وهي الصفقة التي لم تكتمل بشكل رسمي، وهذا ما ربطه الجميع بتصريحاته عند انتقال رمضان صبحي من الأهلي لبيراميدز.

وقال إمام خلال تصريحات تلفزيونية ”أنا شعرت بالضيق عندما ذهبت إلى منزلي بسبب تصريحاتي عن أبو جبل، وإذا كان يشعر بالحزن بسببي فأتمنى ألا يحزن وأعتذر له، أنا شعرت من كلامه أنه في موقف ضعف، وأنا لا أحب (أخد اللقطة)، أقسم بالله شعرت بالضيق مما قلته وأعتذر له، ولا أحب عندما أنتقد أن أتحدث بعنف، وأعتذر له بجد، العلاقات الإنسانية أهم بالنسبة لي“.

وأشار ”هناك من أتى بتصريحات لي عن رمضان صبحي، لاعب بيراميدز والأهلي السابق، وتصريحات عن أبو جبل، وللأسف البعض يجتزئ كلامي، قالوا على لساني إنني قلت في وقت رحيل رمضان صبحي عن الأهلي إن المادة مهمة، وقلت عكسه عن أبو جبل، أنا لم أتحدث عن الأموال إطلاقًا، وأنا لم أهاجم أبو جبل عندما وقع للنصر السعودي أو أشرف بن شرقي مثلا، كل لاعب من حقه أن يطلب أي شيء، لأن كل لاعب أعلم بظروفه ومصاريف بيته، لاعب الكرة من حقه أن يرى مصلحته“.

وأوضح ”لو كنت أقصد الأموال لكنت هاجمته منذ فترة طويلة، أنا فقط تحدثت عن أنه بعد أن فشل انتقاله للنصر يريد العودة للزمالك و(الموقفان عكس بعضهما)، وكلامي لا يتغير“.

🔥💥 حازم إمام: لو كلامي كان زعل محمد أبو جبل "فأنا بعتذرله".. وهذه حقيقة كلامي عن رمضان صبحي 👇#ملعب_ONTime pic.twitter.com/ySrsfykjkx — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 17, 2022

كما تحدث إمام عن تصريحات نسبت للبرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، بأنه سيقوم باستبعاد لاعبي الأهلي من المعسكر المقبل للفراعنة، قائلا ”كل فترة أقرأ تصريحات عن مصدر مقرب إن فيتوريا قال هذا اللاعب الأفضل في مصر ولكن هذا لم يحدث نهائيا، المدرب بيتكلم مع المقربين جدا ومعايا أنا، فيتوريا لم يقل نهائيا إنه سيستبعد لاعبين وكلام من هذا القبيل، كل الناس متاحة بالنسبة له، وأنا لا أتحدث باسمه ولكن أقول إنه لم يصرح بهذا الأمر، وهو يرى كل اللاعبين ويريد معرفة كل حاجة عن اللاعبين الذين يشاركون ومن لا يشاركون“.

وأوضح حازم إمام ”روي فيتوريا اتكلم وقال أنا لاحظت أن اللاعبين من 20 لـ23 في الدوري غير متواجدين، وهذا أمر غير جيد، يا إما مبيلعبش يا إما بيلعب قليل جدا، والسن ده هو أحسن سن في كرة القدم، ومن هنا جاءت فكرة ضم 5 لاعبين من فريق 2001 في قوائم الأندية“.

وأكد إمام ”لا يوجد موقف ضد النادي الأهلي داخل اتحاد الكرة كما يعتقد البعض، التحكيم سيظل دائمًا له ما له وعليه ما عليه، هذه قدرات الحكام، عندما قلنا سنطور التحكيم،، وتعاقدنا مع خبير تحكيم أجنبي لا يعرف الأهلي أو الزمالك، ولا يوجد توجه هي أخطاء من الحكام مثل لاعب كرة القدم عندما يخطئ“.

💥🔥 حازم إمام يرد "هل فعلاً صرح فيتوريا بأنه لن يضم لاعب من النادي الأهلي؟" #ملعب_ONTime pic.twitter.com/Uko4jJH4ng — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 17, 2022

وكان إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، هو من ألمح لعدم ضم لاعبي الأهلي للمنتخب، قبل أن يوضح مقصده في تصريحات تلفزيونية، قائلا ”اعتقدت أن السؤال وقتها يخص لاعبي الأهلي المصابين ولذلك قلت إنهم لن يتواجدوا. لكن بالطبع تواجد اللاعبين هو رؤية فنية للمدرب فيتوريا“.