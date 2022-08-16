اتهامات بسب أبناء النادي.. اللجان الإلكترونية أزمة جديدة في وجه محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري

يبدو محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري أمام مواجهة أزمة جديدة بعد اتهامات طالته في الفترة الأخيرة بتمويل لجان إلكترونية تهاجم وتتطاول على بعض أبناء القلعة الحمراء من الرياضيين ممن يعارضون سياسات إدارة النادي.

ووجه مجدي عبدالغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، انتقادات واسعة لإدارة القلعة الحمراء واتهامات بتمويل لجان إلكترونية توجه السباب لأبناء النادي الأهلي ولاعبيه السابقين حال معارضتهم لسياسة الإدارة.

وكتب عبالغني عبر ”تويتر“: ”التاريخ لن يرحم أن أبناء النادي الأهلي تعرضوا للسباب في عهد محمود الخطيب.. لم يحدث أبداً ذلك في تاريخ القلعة الحمراء“.

وأضاف: “ صمت الخطيب غريب وغير مفهوم، هل يرضيه أن زملاءه في الملعب ومن أكل معهم (عيش وملح) يتم اتهامهم بالخيانة ويتعرضوا للسباب؟ هل هو سعيد بما يحدث؟“.

وانضمت الإعلامية هناء حمزة نجمة فريق الكرة الطائرة بالقلعة الحمراء ووالدة مريم مصطفى لاعبة فريق الطائرة لانتقاد إدارة الأهلي ورئيس النادي محمود الخطيب بشأن وجود سباب ممنهج ضد من يعارض سياسة الخطيب.

وكتبت هناء حمزة عبر صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك: ”فعلا، عمره ما كان شتام ولا لعان لكن تمويل اللجان الإلكترونية واستنزاف أموال النادي عليهم كي يشتموا أبناء الأهلي ليلا ونهارا ومحاولة إيهام البشر أنهم جمهور وليس للإدارة علاقة بهم“.

وأكد الإعلامي خالد طلعت عبر صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“ أنه تعرض للتطاول من أحد المذيعين بقناة الأهلي والذي وصفه بـ(المغمور) عبر حسابه بموقع ”تويتر“.

وطالب طلعت إدارة الأهلي بالتدخل وإزالة هذه التغريدة المسيئة له خاصة أن محمود الخطيب يغضب عندما يتطاول أحد ضده.

وسبق أن وجه مصطفى يونس قائد الأهلي الأسبق اتهامات حادة لإدارة القلعة الحمراء تحت قيادة محمود الخطيب بعد أن تعرض أيضا لهجوم إلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وانتخب محمود الخطيب رئيس للنادي الأهلي يوم 30 نوفمبر 2017 خلفا للمهندس محمود طاهر ثم احتفظ بمقعد رئاسة القلعة الحمراء للولاية الثانية في نوفمبر 2021 بعد منافسة مع المحامي خالد سليمان.