كامل الوزير يوضح تصريحاته حول النادي الأهلي وتقنية الفيديو (VAR)

أوضح كامل الوزير، وزير النقل المصري تصريحاته حول النادي الأهلي وتقنية الفيديو (VAR).

وقال كامل الوزير: ”بدأ أحد الصحفيين الأهلاويين يتكلم ويناغشني، وبدأت أتكلم معه وأضحك، وفي الآخر قلت كوزير مصري لكل المصريين، أحترم الأهلي وجماهير الأهلي، وعندي أصدقاء أهلاوية كثيرون، ونحن ضد التعصب.. العامري فاروق صديقي، وطاهر أبوزيد صديقي، وجمال الجارحي صديقي، ومحمود الخطيب دمث الخلق تربطني به علاقة جيدة جدًا، وظروفنا لم تسمح أن نتقابل كثيرًا، ودعاني لاحتفالات ومناسبات الأهلي، وبحب كل المصريين، والأهلاوية زي الزملكاوية عندي، وأنا وزير لكل المصريين“.

وأضاف: ”أهل الشر اجتزأوا الكلام رغم أنني قلت لهم الكلام دا مش للتسجيل، وإحنا بنهرج وبنمزح مع بعض، أنا مالي ومال الـVAR، أنا بحب الأهلي والزمالك، ودلوقتي بشجع السكة الحديد، وقبل ذلك المنصورة، وبحب فرق الأهلي والزمالك والإسماعيلي، ولما الأهلي يقابل فريقًا أجنبيًا كلنا بنشجعه، وكلنا بنشجع الزمالك لما يلاعب فريقًا خارجيًا، كلنا كمصريين بنحب الأهلي والزمالك والمنتخب المصري، ومعندناش تعصب“.

ويوم السبت الماضي، انتشر مقطع فيديو لكامل الوزير، وزير النقل المصري، على مواقع التواصل وهو يمازح مجموعة من الإعلاميين والمواطنين حول نتائج النادي الأهلي الأخيرة.

وقال الوزير مازحًا: ”منذ عمل تقنية الفيديو (VAR) لم يحصل الأهلي على بطولة، ولن يحصل إلا إذا كسرتم الـVAR“.

وتابع مازحًا: ”لماذا احتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي أمام المصري؟ هل تمت عرقلة حسام حسن؟“.

كامل الوزير الاهلي ما خدتش ولا بطولة من يوم ما الفار جه 🤣

تم زملكه القوات المسلحة وقطاع النقل 🤣🤣 pic.twitter.com/7U3L5FYMB4 — 🏹🇦🇹Mohammed Al-Awamry🇦🇹🏹 (@AwamryMohammed) August 14, 2022

وواصل الوزير موجهًا حديثه لمشجع أهلاوي: ”لقد أرهقتم الحكم الغلبان“.

وتابع: ”الأهلاوية إخواتنا“.

ومنذ تطبيق تقنية الفيديو في مصر حصل الزمالك على 4 بطولات، آخرها لقب كأس مصر، على حساب الأهلي في المباراة النهائية، في حين حصل الأهلي على بطولة واحدة.

وأثير جدل كبير مؤخرًا بسبب غضب النادي الأهلي المصري من رئيس لجنة الحكام السابق في مصر عصام عبدالفتاح، ومحمود عاشور حكم تقنية الفيديو في مباراة الأهلي، وفاركو في الدوري المصري؛ بعدما ألغى الأخير هدفًا لصالح الأهلي بسبب التسلل.

وفي مباراة الأهلي أمام المصري، في الجولة الـ30 احتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو، بينما تم إلغاء هدف للمصري بعد العودة للفيديو، غير أن جدلًا واسعًا أثير بسبب عدم نشر إعادة واضحة لسبب إلغاء الهدف أو نشر خطوط الـVAR كما يحدث عادة بعد اتخاذ القرار.

الحكم محمود البنا يلجأ إلى تقنية الفيديو بعد عرقلة حسام حسن مهاجم الأهلي أمام المصري محتسبًا ركلة جزاء.. ويشهر البطاقة الصفراء لـ سيد عبدالحفيظ 📹 شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا على https://t.co/NEjaVQKjwL برعاية Delta University pic.twitter.com/deoIlipqqZ — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 10, 2022

وقبل أيام أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تراجعه عن قراره السابق بالانسحاب من البطولات التي ينظمها اتحاد الكرة المصري، ومشاركته في بطولتي كأس مصر والسوبر المصري، بعد تلقيه ردًا من الاتحاد بشأن شكواه ضد الحكام.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا مؤخرًا أعلن فيه عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم ”كأس مصر – والسوبر المصري“ لحين تنفيذ مطالبه.