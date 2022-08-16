ما حقيقة القبض على مرتضى منصور رئيس الزمالك؟

ترددت أنباء في الساعات القليلة الماضية حول إلقاء الشرطة المصرية القبض على مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تنفيذا لحكم صادر لصالح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأعلن محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي والمحامي الخاص بمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء عبر صفحته الرسمية بموقع (فيسبوك) يوم الأربعاء الماضي أن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم قررت معاقبة مرتضى منصور بالحبس لمدة شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 83 للعام الجاري.

وأكد محمد عثمان أن الحكم واجب النفاذ كما أعلن في اليوم التالي عن تقدمه ببلاغ للنائب العام للمطالبة بمنع رئيس الزمالك من السفر خارج البلاد.

وحرك محمود الخطيب عدة دعاوى قضائية ضد رئيس نادي الزمالك بسبب تصريحاته عبر وسائل الإعلام التي هاجم خلالها إدارة القلعة الحمراء.

وأثار الإعلامي أحمد شوبير المقرب من إدارة الأهلي الجدل بعد تدوينة نشرها عبر صفحته في موقع ”فيسبوك“ للتواصل الاجتماعي وكتب: ”القانون في الجميع“.

القانون فوق الجميع — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) August 16, 2022

وربط المتابعون بين ما كتبه شوبير وبين الأنباء التي انتشرت اليوم الثلاثاء حول اجتماع مرتضى منصور بالعاملين داخل نادي الزمالك والتأكيد أنه سيحصل على إجازة لمدة 30 يوما سيغيب خلالها عن القلعة البيضاء.

وأكدت مصادر داخل نادي الزمالك لشبكة ”إرم نيوز“ أن مرتضى منصور يتواجد بشكل طبيعي مساء اليوم الثلاثاء ودخل في أحاديث مع أعضاء النادي.

وعقد مرتضى منصور جلسة مع جمال عبدالحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بجانب تواجده في إدارة شؤون القلعة البيضاء بشكل طبيعي.

وخرج مرتضى منصور بتصريحات متلفزة سابقة عبر قناة الزمالك مؤكدا أنه لن يتعرض للحبس يوما بسبب الحكم الصادر لمحمود الخطيب بسبب حالته الصحية.

وخرجت أنباء بعدها حول رفض المحكمة الملف الطبي لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وإلزامه بتنفيذ حكم الحبس الصادر ضده.

وكان محمود الخطيب قد وجه انتقادا في كلمته لمن يتجاوز ضده وضد النادي الأهلي في وسائل الإعلام بشكل يومي دون أن تتم محاسبته رغم الألفاظ التي يتفوه بها وتدخل كل بيت في مصر.