شوبير يتحدى مرتضى منصور: أوراق فيوتشر سليمة (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس نادي فيوتشر، حقيقة ما يتردد عن تعاقد الزمالك مع الثنائي عمر كمال عبدالواحد لاعب فيوتشر، ومهند لاشين لاعب طلائع الجيش.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أكد انضمام مهند لاشين وعمر كمال، للقلعة البيضاء، بداية من الموسم المقبل، بعد تصالحه مع أحمد دياب رئيس شركة فيوتشر ورئيس رابطة الأندية المصرية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات سابقة: ”مهند لاشين وعمر كمال في الزمالك الموسم المقبل، وأنا بقول لجماهير الزمالك اطمئنوا، الفتونة وخطف اللاعبين وإرهابهم لن تنفع مع النادي وكلامي واضح للبعض، ونقدر نشتري أي لاعب داخل أو خارج مصر“.

وكان مهند لاشين، لاعب طلائع الجيش، قد وقع مع مسؤولي فيوتشر للانتقال إلى الفريق بداية من الموسم المقبل، وأيضا عمر كمال وقع على عقد انضمامه لفيوتشر لمدة 4 مواسم، مع وجود بند يسمح له بالانتقال إلى الزمالك بنهاية الموسم الحالي مجانا.

وقال شوبير، نائب رئيس نادي فيوتشر، يوم الثلاثاء، عبر البرنامج الإذاعي: ”الزمالك أهم حاجة يضم لاعبين بدلا من طارق حامد الذي رحل لاتحاد جدة، وجناح بديل للمغربي أشرف بن شرقي وآخر بدلا من محمد أوناجم، وحسب ما قيل في الصحافة المغربية فإن زكريا الوردي، لاعب الرجاء، انتقل للزمالك في صفقة انتقال حر وهو يلعب مكان طارق حامد، وفيه أحمد أيمن منصور، وهو صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع بيراميدز، ومن المعارين الحارس محمد صبحي، وهو شخص عاقل ورزين وقال كلمتين بالأدب والهدوء من الهجوم ضده“.

وأضاف: ”مسؤولو الزمالك يؤكدون أن الثنائي عمر كمال ومهند لاشين موجودان في الزمالك، ولكن مسؤولي فيوتشر يقولون أوراقنا سليمة و100% ومفيش مشكلة في اللاعبين، والمعارين اللي غالبا راجعين من سموحة مروان حمدي ومحمود شبانة ومحمد عبدالسلام وياسين مرعي وهم أسهمهم غير قوية في العودة“.

وأشار: ”أيضا فيه كلام عن لاعبين مثل راق سيسيه وعمر السعيد، وأيضا أحمد ياسين وناصر منسي ومحمد هلال، وهذا الموقف كامل في الزمالك وكل شيء ممكن يكون فيه تغيير“.

وتعاقد الزمالك مع عمر كمال نهاية الموسم الماضي، إلا أن منع النادي من التسجيل بقرار من الفيفا جعل اللاعب ينتقل إلى فيوتشر مع وعد لمسؤولي النادي الأبيض، بالعودة بنهاية الموسم، كما حصل الزمالك على توقيع مهند لاشين دون التوصل لاتفاق مع ناديه، قبل إتمام انتقاله إلى فيوتشر.

وكان الزمالك قد نجح أمس في حسم الصعود إلى دور الـ8 ببطولة كأس مصر بفوزه على الإسماعيلي بهدف نظيف.

ويستعد الزمالك للعودة لمواجهة فاركو في خضم منافسات الجولة 31 من عمر الدوري المصري الممتاز على ملعب استاد الإسكندرية، يوم الجمعة المقبل.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة، حصدها من 30 لقاءً، فيما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 40 نقطة.