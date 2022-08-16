مصر.. وزارة الداخلية تنفي القبض على عبداللطيف فوزي

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا رسميا تنفي فيه القبض على الصحفي عبداللطيف فوزي بعد جدل واسع أثير حول الأمر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيانها عبر حسابها الموثق على ”فيسبوك“: ”ننفي صحة ما تردد على عدد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على أحد مراسلي القنوات الرياضية بالشرقية“.

وتردد أنه تم القبض على الصحفي عبداللطيف فوزي عقب تغطيته مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي التي أقيمت بين الفريقين، مساء أمس الإثنين، في بطولة كأس مصر.

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من جانبه، قال عبداللطيف فوزي عبر صفحته الشخصية على ”فيسبوك“: ”الحمد لله والشكر لله أنا بخير وكله تمام ومحصلشي أي حاجة.. أنا خرجت من شوية، حابب أشكر كل الناس اللي ساعدت واللي سألت عليا وبعتذر لو مش عارف أرد على حد“.

وأضاف: ”الموضوع كان يخص الكورة وشغلي كصحفي وكتاباتي وتغطيتي للأحداث الأخيرة.. ومن الواضح أنه حصل سوء تفاهم وأنا وضحته للسادة المسؤولين وتم حلها، الحمد لله“.

وتابع: ”حابب بس أشكر السادة المسؤولين اللي حققوا معايا، على التعامل المحترم (لدرجة أنهم جابولي الأدوية بتاعتي كلها)، وعلى سعة صدرهم أثناء التحقيق، والحمد لله تم إيضاح كافة التفاصيل إليهم لإثبات أني معملتش أي حاجة، تاني الحمد لله أنا كويس وبشكر كل الناس اللي اهتمت وكتبت على السوشيال ميديا علشان تتضامن معايا.. كلكم فوق رأسي ألف شكر“.



وكان المحامي طارق العوضي قد أعلن عن تلقيه عدة استغاثات بشأن القبض على الصحفي عبداللطيف فوزي، خلال عودته من الاستاد في أثناء تغطيته لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي، بسبب منشورات عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“ ينتقد فيها مسؤولي الأهلي.

وقال العوضي عبر حسابه على ”تويتر“، يوم الثلاثاء: ”وصلتني رسائل عدة بشأن القبض على الصحفي عبداللطيف فوزي بسبب بوستات ينتقد فيها النادي الأهلي، حسب ما وصلني، وفي هذه المرحلة الدقيقة التي نمر بها أطالب بإخلاء سبيله فورا، وأناشد النادي الأهلي التنازل عن البلاغ المقدم ضده“ .

قبل أن يوضح العوضي في تغريدة أخرى: ”وردني من الأستاذ محمد عثمان، المحامي والمستشار القانوني للنادي الأهلي، الآن، أن النادي أو الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، لم يتقدم بأي بلاغات ضد الصحفي عبداللطيف فوزي، وأن الأمر لا علاقة له بالنادي الأهلي أو الخطيب“.

وكان عبداللطيف فوزي قد أكد عبر حسابه الشخصي، أنه تلقى بلاغات من إدارة ”فيسبوك“ بضرورة إزالة البوستات التي كتبها ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، قائلا: ”صدق أو لا تصدق النادي الأهلي ساب كل المشاكل اللي فيه وكل الأمور اللي وراه والمركز الإعلامي عنده رايح يبعت بلاغ للفيسبوك بسبب بوست تراجع الخطيب عن قراراته اللي وثقته ببيانات الأهلي باستخدام (حقوق الملكية للتصاميم)“.

وتابع: ”كوميديا حقيقية من المركز الإعلامي للنادي الأهلي.. الناس بدل ما ترد على المكتوب الموثق ببيانات رسمية صدرت من صفحتهم الرسمية الموضحة بالتواريخ.. بيعملوا ريبورتات علشان البوست كله يتشال.. وكالعادة في محاولات لـ“إرهاب“ أي حد يتكلم بشكل موثق ضد القرارات الخزعبلية اللي بتصدر من مجلس إدارة الأهلي“.

وكان فيسبوك حظر بالفعل ”البوست“ الخاص بعبداللطيف فوزي، الذي كان قد شبه فيه تراجع إدارة الأهلي عن قراراتها بالمشهد الشهير في فيلم ”ابن حميدو“ للفنان عبدالفتاح القصري.

وبردد أنه تم فبركة بعض المنشورات لعبداللطيف فوزي التي تضمنت سبا وقذفا تجاه بعض الشخصيات قبل أن يتم توضيح الأمر من جانبه لللجهات المعنية.