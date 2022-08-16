شوبير يكشف حقيقة عودة موسيماني لتدريب الأهلي المصري (فيديو)

أوضح الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، حقيقة التقارير التي ترددت عن استقرار مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على عودة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع بداية الموسم الجديد.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: ”أكن لموسيماني كل الاحترام، وبعدما تردد الكلام عن قرب عودته ذهبت فورا لمسؤول في الأهلي وقال لي هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وكفى“.

هل يعود موسيماني من جديد لتدريب الأهلي؟ شوبير يكشف الحقيقة ويعلق على قرارات اتحاد الكرة الأخيرة#ملعب_ONTime pic.twitter.com/oQCOzXkzLA — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 15, 2022

وكان الإعلامي محمد شبانة بدوره قال في تصريحات تلفزيونية، إن ”الأهلي بدأ يفتح كلام مع موسيماني إنه يعود، خاصة بعد حديثه الأخير إنه لديه عروض للعودة للتدريب مع منتخب لديه طموح لتحقيق مشوار جيد في أمم أفريقيا المقبلة ومع ناد آخر، الأهلي تواصل مع موسيماني وزوجته لاستشارته ومعرفة رأيه في العودة مجددا لتدريب الفريق“.

وأضاف: ”أتحدى أي مسؤول في الأهلي له علاقة بمسألة كرة القدم يخرج لكي ينفي، وفيه إعلامي يحب الأهلي ممكن يطلع ينفي، الأهلي وضع موسيماني رقم واحد في خياراته ولكن المدرب الجنوب أفريقي لم يعط إحساسا للمسؤولين برغبته في العودة، وطلب مهلة لكي يفكر ولم يغلق الباب وسيرد على عرضهم خلال أيام“.

وتابع: ”سواريش سيكمل لنهاية الموسم فقط ولن يستكمل مسيرته مع النادي الأهلي ومن يخرج لكي ينفي فهو حر، وقصته مع الأهلي أصبحت الأمس، قضي الأمر خلاص“.

يذكر أن موسيماني عقب رحيله عن الأهلي في يونيو الماضي، لم يوقع مع أي فريق آخر، وأعلن أنه في فترة راحة بعد خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي في مايو الماضي.

وفي يونيو الماضي أسدل الستار نهائيًا على علاقة المدرب الجنوب أفريقي بالأهلي بعد قرار الطرفين بفسخ العقد بالتراضي ليتولى ريكاردو سواريش مهمة تدريب الفريق الأحمر حالياً.

وإجمالا لعب الأهلي في عهد موسيماني 102 مباراة، حقق الفوز في 65 وتعادل في 26 لقاء، وخسر 11 مباراة، وسجل 194 هدفا وتلقت شباكه 79.

وتوج موسيماني مع الأهلي بـ7 بطولات، هي ”دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد الفريق الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين على التوالي“.