أمير مرتضى: محمد أبو جبل لن يعود للزمالك حتى لو لعبنا بحارس واحد.. والحارس يرد (فيديو)

رفض أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، فتح الباب مجددا أمام عودة محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق السابق، فيما قام الحارس بالرد موضحا موقفه الأخير.

وقال أمير مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية: ”موضوع أبو جبل مغلق، هو لم يرحل بنية أنه يعود، هو فيه محاولات منه للاعتذار للإدارة والجمهور نحن نرد عليه احتراما لأي لاعب يتواصل مع النادي وهذا ليس معناه أنه راجع“.

وأضاف أمير: ”هذا قرار إداري، وأخذنا رأي فيريرا في رحيله فلم يكن لديه مانع ولكن مستبعد عودته، أما الجزء الفني وعودته كلاعب جديد معروض في السوق إذ نبحث عن حارس مرمى، فإن أبو جبل سيظل مستبعدا، لأنه كان متواجدًا مع الفريق من قبل ونرى أننا أصدرنا القرار الصحيح بشأنه“.

وتابع: ”اللاعب الذي لا يريد الزمالك لن يكون له مكان معنا، حتى وإن كان لدينا حارس مرمى واحد، سنستمر في كل البطولات بهذا الشكل، ولن نخطو خطوة للوراء، وإذا كان هناك محاولات من أبو جبل نفسه للحديث مع المسؤولين حيث يشعر أنه تعرض لأزمة أو أنه كان مخطئًا، وما المبرر في عودته“.

وأشار: ”محمد أبو جبل لجأ لمرتضى منصور وأبلغه بأن هذا الملف مع إدارة الكرة والمدير الفني، كما أن الأزمة مع الحارس ليست شخصية، بدليل أننا سمحنا له بالرحيل، كان يمكن أن نبقيه حتى 30 أغسطس، ولكننا لم نكن نريد أن نضر اللاعب في مستقبله، ولكن إذا لم يوفق مع النصر السعودي فالزمالك ليس البديل“.

فيما قال أبو جبل، عبر حسابه على تويتر: ‏“لم ولن أعرض على أي مسؤول في نادي الزمالك الرجوع إلى بيتي، وكل ما يقال من المسؤولين لا أساس له من الصحة“.

ثم قال أبو جبل في تصريحات تلفزيونية، عن موقفه حاليا: ”عندي خيارات كثيرة في الدوري المصري وفي الخارج، ولجأت للقضاء في قضية النصر وأنا لاعب حر حاليا وأحاول اللحاق قبل غلق باب القيد“.

وأضاف: ”لم أفتح كلام مع أي أحد في مصر نهائيا، ونفسي أفهم لماذا يتم مهاجمتي بهذه الطريقة وخاصة من الرموز في الإعلام، والزمالك عمره ما قصر معي وأنا لم أقصر معه، ولكن النقاط اللي زعلان مني فيها لازم يفهم إن فيه حاجات خارجة عن إرادة أي أحد، عندما أكون في الـ6 شهور الأخيرة في فترة عقدي وأتحدث مع المسوؤلين في النادي بشأن التجديد، فيتم إبلاغي أنني لست ضمن أولويات النادي، فماذا أفعل؟“.

وتابع: ”محتاج 3 أيام للحديث عن كل النقاط اللي محتاج أوضحها للجمهور، ولما تجد نفسك تخبط على الناس وتقول لهم أنك محتاج فلوس عشان تجدد ولكن يقال لك إنك لست من أولوياتنا وتجد في المقابل يجدد للاعبين آخرين، فما المنتظر مني، وكان لدي عروض كثيرة جدًا قبل بطولة أفريقيا وبعدها“.

وأردف: ”أشكر مرتضى منصور، رئيس الزمالك، على الهواء لأنه لو كان موجودا قبل ذلك كنت جددت، ووقف بجانبي كثيرا وكان واعدني بتجديد بعد مباراة دوري أبطال أفريقيا بيننا وبين الأهلي“.

وشدد: ”علاقتي جيدة جدًا بفيريرا، مدرب الفريق الأبيض، ويعتبرني ابنه وأقول له يا بابا، وعلاقتي جيدة جدًا بمحمد عواد ولا يوجد أي أزمة مع أي حارس مرمى في الدوري المصري“.

وأكمل: ”لعبت في الزمالك 6 سنوات، لم أشكُ النادي بسبب الأموال، ولم يسمع لي أحد صوتا، نادي الزمالك بيتي ولا أنتظر أن يقول لي أحد عود للزمالك، جمهور الزمالك على رأسي، وعندما أقول ما حدث معي في آخر 6 شهور بتعاقدي، وأوضح كل الأمور، سيعذرني الجمهور والنقاد الرياضيون في كل موقف عملته ولم أقصر في أي حاجة لآخر يوم في عقدي متواجد في التدريبات وأسأل المدرب لماذا لا ألعب حتى مباراة نهائي كأس مصر“.

وأتم: ”أزمتي مع نادي النصر السعودي مستمرة وهي حاليًا في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأصبحت رسميًا لاعبا حرا، كما تواصل معي الجهاز الفني لمنتخب مصر“.