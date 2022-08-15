زيزو يقود الزمالك لتخطى الإسماعيلي وخطف بطاقة دور الـ8 لكأس مصر

تأهل الزمالك إلى دور الثمانية لكأس مصر لكرة القدم موسم 2021- 2022 بعد فوزه 1-صفر على ضيفه الإسماعيلي بركلة جزاء نفذها المتخصص أحمد سيد ”زيزو“ في آخر مباريات دور الستة عشر اليوم الإثنين.

وجاء هدف الزمالك في الدقيقة 22 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد لمس الكرة يد محمد نصر مدافع الإسماعيلي داخل المنطقة.

جووووول! أحمد سيد زيزو يسجل الهدف الأول للزمالك في شباك الإسماعيلي من ركلة جزاء ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا من هنا 👈 https://t.co/GNktnq5yMC 📺 برعاية Sphinx University pic.twitter.com/a4K2997AZc — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 15, 2022

ويتصدر زيزو قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 19 هدفا بينها عشرة أهداف من ركلات جزاء.

وردت العارضة ضربة رأس من محمد الشامي مهاجم الإسماعيلي في الدقيقة 25 ولم تجد من يتابعها إلى المرمى.

وعادت عارضة مرمى الزمالك لتتدخل مرة اخري في الدقيقة 29 لترد تسديدة هائلة من أحمد مدبولي.

وتصدى محمد فوزي حارس الإسماعيلي لضربة رأس من التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني تكررت محاولات الإسماعيلي لإدراك التعادل الذي كاد أن يتحقق في الدقيقة 62 عبر عبد الرحمن مجدي من وضع انفراد لكن محمد عواد حارس الزمالك أبعد الكرة عن مرماه.

وسيلتقي الزمالك في دور الثمانية مع المصري البورسعيدي.