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رياضة

زيزو يقود الزمالك لتخطى الإسماعيلي وخطف بطاقة دور الـ8 لكأس مصر
تاريخ النشر: 15 أغسطس 2022 20:09 GMT
تاريخ التحديث: 15 أغسطس 2022 21:10 GMT

زيزو يقود الزمالك لتخطى الإسماعيلي وخطف بطاقة دور الـ8 لكأس مصر

تأهل الزمالك إلى دور الثمانية لكأس مصر لكرة القدم موسم 2021- 2022 بعد فوزه 1-صفر على ضيفه الإسماعيلي بركلة جزاء نفذها المتخصص أحمد سيد "زيزو" في آخر مباريات دور

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تأهل الزمالك إلى دور الثمانية لكأس مصر لكرة القدم موسم 2021- 2022 بعد فوزه 1-صفر على ضيفه الإسماعيلي بركلة جزاء نفذها المتخصص أحمد سيد ”زيزو“ في آخر مباريات دور الستة عشر اليوم الإثنين.

وجاء هدف الزمالك في الدقيقة 22 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد لمس الكرة يد محمد نصر مدافع الإسماعيلي داخل المنطقة.

ويتصدر زيزو قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 19 هدفا بينها عشرة أهداف من ركلات جزاء.

وردت العارضة ضربة رأس من محمد الشامي مهاجم الإسماعيلي في الدقيقة 25 ولم تجد من يتابعها إلى المرمى.

وعادت عارضة مرمى الزمالك لتتدخل مرة اخري في الدقيقة 29 لترد تسديدة هائلة من أحمد مدبولي.

وتصدى محمد فوزي حارس الإسماعيلي لضربة رأس من التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني تكررت محاولات الإسماعيلي لإدراك التعادل الذي كاد أن يتحقق في الدقيقة 62 عبر عبد الرحمن مجدي من وضع انفراد لكن محمد عواد حارس الزمالك أبعد الكرة عن مرماه.

وسيلتقي الزمالك في دور الثمانية مع المصري البورسعيدي.

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