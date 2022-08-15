خالد الغندور يكشف اسم صفقة الزمالك الجديدة "خليفة أشرف بن شرقي"

كشف الإعلامي خالد الغندور عن اقتراب نادي الزمالك المصري من ضم صفقة أفريقية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الغندور في تصريحات إذاعية إن الصفقة هي السنغالي إبراهيما نداي، جناح نادي لوزان السويسري، الذي أعلن فسخ تعاقده معه منذ أيام قليلة.

وأضاف: ”إبراهيما نداي، صفقة مميز جدًا لنادي الزمالك، وسيكون بديلًا للمغربي أشرف بن شرقي، الذي رحل عن صفوف الفريق لانتهاء عقده“.

وشدد الغندور على أن نادي الزمالك يسعى لتدعيم الفريق بصفقات مميزة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، فهناك كلام قوي بشأن تعاقد الزمالك مع زكريا الوردي، لاعب خط وسط فريق الرجاء المغربي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه».

واختتم: ”أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، سافر إلى أوروبا، في الأيام الماضية، من أجل حسم التعاقد مع لاعب أجنبي مميز“.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي مساء اليوم الإثنين باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويأمل الفريق الأبيض في استمرار تفوقه خلال الفترة الأخيرة، حيث اقترب نادي الزمالك من لقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي، بفوزه 5-0 على ضيفه مصر للمقاصة، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة 30 من المسابقة.