الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في كأس مصر

يستضيف ستاد القاهرة، مساء اليوم الاثنين، مباراة مثيرة تجمع بين الزمالك والإسماعيلي في ختام منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس مصر لنسخة الموسم الحالي 2021 – 2022.

وتأهل عن هذه المرحلة 7 فرق إلى ربع النهائي هي سموحة ومنتخب السويس اللذان تقابلا أمس الأحد وفاز سموحة بنتيجة 2-0 وتأهل لدور الأربعة.

وصعد أيضاً الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، كما يلعب بيراميدز ضد البنك الأهلي، بينما ينتظر المصري البورسعيدي الفائز من لقاء الزمالك والإسماعيلي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الزمالك ضد الإسماعيلي في ثمن نهائي كأس مصر.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، ويديرها الحكم محمد عادل.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق حاتم بطيشة.

مشوار الفريقين

تأهل الزمالك إلى دور الستة عشر ببطولة كأس مصر بعد فوزه في دور الـ32 على حساب الداخلية بنتيجة 2-1 بعد التمديد للوقت الإضافي.

وصعد الإسماعيلي بعد تغلبه على بتروجت بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف.

وفاز الزمالك في آخر مواجهة ضد الإسماعيلي بنتيجة 2-1 يوم 28 مايو الماضي ببطولة الدوري المصري.

ولم يفز الإسماعيلي على الزمالك في آخر 10 لقاءات بينهما منذ فوز الدراويش يوم 2 أبريل 2018 بنتيجة 3-1 بالدوري.

وكان آخر لقاء قد جمع الفريقين في كأس مصر بنسخة الموسم الماضي 2020 – 2021 في دور الستة عشر أيضاً باستاد السويس وفاز الزمالك بنتيجة 1-0 يوم 27 مايو 2021.

وتقابل الفريقان في نهائي كأس مصر مرتين من قبل الأولى موسم 1976-1977 وفاز الزمالك بنتيجة 3-1 والثانية موسم 1998 – 1999 وفاز الزمالك أيضاً بنفس النتيجة.

أسلحة الزمالك

يعيش الزمالك حالة فنية مميزة في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا الذي أعاد ترتيب الأوراق داخل الفريق وقاده لحصد لقب كأس مصر والانفراد بصدارة الدوري والاقتراب من حسم اللقب للموسم الثاني على التوالي.

ويسعى الزمالك لاستكمال مشواره في طريقه للحفاظ على لقب كأس مصر والتأهل إلى ربع النهائي على حساب منافس قوي بقيمة الإسماعيلي.

ويعود فيريرا لإدارة المباراة من مقاعد البدلاء بعد نهاية إيقافه الذي أبعده عن لقاء مصر المقاصة، كما يستعيد الفريق خدمات المهاجم عمر السعيد بعد تعافيه من الإصابة، ويغيب محمود حمدي ”الونش“ للإصابة.

ومن المرجح أن يلعب فيريرا بطريقة 4-3-3 بتشكيلة تضم حارس المرمى محمد عواد وأمامه محمد عبد الغني ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وعبد الله جمعة في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط محمد أشرف ”روقة“ وإمام عاشور وإسلام جابر ويميناً أحمد سيد ”زيزو“ ويساراً يوسف إبراهيم ”أوباما“ بينما يقود الهجوم سيف الدين الجزيري.

وقال محمد صلاح، نجم الزمالك الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن فيريرا أحكم قبضته على الفريق الأبيض وأصبح المتحكم الأول في كل شيء داخل الفريق وهو سر نجاحه في الفترة الماضية.

وأوضح أن مباراة الإسماعيلي لن تكون سهلة لأنها في توقيت حرج خلال فترة حسم لقب الدوري بجانب أن الإسماعيلي نفسه تجنب الهبوط ومعنويات لاعبيه أصبحت أعلى.

وأشار إلى أن الزمالك يحتاج لمعادلة صعبة بين محاولة حسم الأمور مبكراً وإراحة بعض لاعبيه، خاصة أن الفريق لديه 3 مباريات صعبة ومتتالية ضد فاركو والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي بالدوري.

أوراق الإسماعيلي

يدخل الإسماعيلي اللقاء باحثاً عن مواصلة مشواره في كأس مصر والثأر من الزمالك الذي أطاح به في نسخة الموسم الماضي.

ويغيب عن الإسماعيلي مدافعه محمد هاشم للإصابة بينما تبدو صفوف الدراويش شبه مكتملة قبل لقاء الليلة.

ويعتمد المدير الفني حمزة الجمل على طريقة 4-3-3 بتشكيلة تضم حارس المرمى محمد فوزي وأمامه رباعي خط الدفاع باهر المحمدي ومحمد نصر ومحمد عادل ومحمد دسوقي.

ويقود خط الوسط محمود عبد العاطي ”دونجا“ ويميناً محمد مخلوف ويساراً محمد بيومي وفي الهجوم أحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي.

وقال علي أبوجريشة، نجم الإسماعيلي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن الجمل أعاد الروح القتالية للاعبي الفريق الأصفر وقدم مستويات مميزة خلال مباريات الدوري ساهمت في بقاء الفريق.

وأوضح أن الإسماعيلي لديه القدرة على الفوز على الزمالك، خاصة أنه يملك مواهب فردية هجومية بخلاف وجود بعض عناصر الخبرة في تشكيلته مثل دونجا وباهر وعبد الرحمن مجدي والشامي.