هل تتم إعادة مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة بسبب حصول هشام حافظ على 3 إنذارات؟

أثير جدل تحكيمي كبير إثر مواجهة الأهلي ومصر المقاصة في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر، مساء أمس الأحد، بسبب حصول أحد اللاعبين على 3 بطاقات صفراء.

وكان اللاعب هشام حافظ قد تلقى بطاقة صفراء بعد اعتراضه على احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي، وواصل اللاعب اعتراضه ليشهر له البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء، وكان اللاعب قد حصل على بطاقة صفراء خلال سير المباراة.

الإنذار الأول كان في الدقيقة الث 66 إثر تدخل قوي على صلاح محسن لاعب الأهلي، ثم حصل على إنذارين متتالين في الوقت بدل الضائع اعتراضًا على ركلة الجزاء، ثم أشهر له البطاقة الحمراء بعد ذلك.

وقال رضا البلتاجي، الحكم الدولي السابق، في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: ”ما رأيناه أمس في المباراة هو أن الكرة لمست اليد وكنت أتمنى أن يكون هناك زاوية أخرى من الفار لتأكيد القرار، ووفقا للصورة التي عرضت لا أقدر أن أقول غير أنها أقرب لركلة جزاء، واليد خارج حيز الجسم، وبالتالي فهي ركلة جزاء“.

وعن مدى إمكانية إعادة اللقاء بسبب حصول لاعب المقاصة على 3 إنذارات، أشار: ”حصول هشام حافظ لاعب المقاصة على 3 إنذارات خطأ لا يؤثر على سير المباراة ولا يتطلب إعادتها“.

واحتاج الأهلي إلى ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة ليفوز 1-صفر على مصر للمقاصة في دور الستة عشر لكأس مصر لكرة القدم بعد مباراة مملة ومتواضعة المستوى من الجانبين، يوم الأحد.

وسيلعب الأهلي، الذي ابتعد عن الصراع على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، في دور الثمانية أمام المقاولون العرب.

وسجل رامي ربيعة مدافع الأهلي الهدف في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء احتسبت بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد، ومتابعة اللقطة في شاشة جانبية بالملعب، بداعي وجود لمسة يد.

واحتج هشام حافظ لاعب المقاصة طويلا وتلقى بطاقة حمراء بعدما حصل على الإنذار الثاني.

وسيطر الأهلي على اللعب أغلب فترات المباراة لكنه افتقر للحلول الهجومية وظهر بشكل ضعيف، كما هو الحال في أغلب مبارياته الأخيرة، ولم ينقذه من الوصول للوقت الإضافي سوى احتساب ركلة الجزاء.

وفي مباراة أخرى أقيمت أمس، تأهل سموحة إلى قبل النهائي بعد الفوز 2-صفر على منتخب السويس، وسيلعب مع الأهلي أو المقاولون.