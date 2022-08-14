تحديد يوم 16 أكتوبر موعدا لانطلاق الموسم الجديد في الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد انطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز في 16 أكتوبر تشرين الأول.

وانطلق موسم 2022/2023 في أغلب دول العالم، لكن مصر لا تزال تستكمل موسم 2021/2022، وتتبقى أربع جولات على نهاية الدوري، مع استمرار منافسات كأس مصر.

https://twitter.com/EFA/status/1558898758775148545

وبات الزمالك على أعتاب الاحتفاظ باللقب، مستفيدا من فوزه في آخر تسع مباريات، حيث يتقدم بسبع نقاط على بيراميدز أقرب منافسيه.

وقال الاتحاد المصري في صفحته على ”فيسبوك“ إنه قرر فتح باب قيد اللاعبين في أول سبتمبر أيلول مع السماح بتسجيل 30 لاعبا في تشكيلة كل فريق منهم خمسة لاعبين أجانب.

وأضاف الاتحاد أنه لن يسمح لأي مدرب بقيادة فريق آخر على مدار الموسم إلا إذا أقيل من منصبه، وبحد أقصى تدريب فريقين كل موسم.