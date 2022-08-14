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رياضة

تحديد يوم 16 أكتوبر موعدا لانطلاق الموسم الجديد في الدوري المصري
تاريخ النشر: 14 أغسطس 2022 20:37 GMT
تاريخ التحديث: 14 أغسطس 2022 20:50 GMT

تحديد يوم 16 أكتوبر موعدا لانطلاق الموسم الجديد في الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد انطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز في 16 أكتوبر تشرين الأول. وانطلق موسم 2022/2023 في أغلب دول العالم، لكن مصر لا

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المصدر: رويترز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد انطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز في 16 أكتوبر تشرين الأول.

وانطلق موسم 2022/2023 في أغلب دول العالم، لكن مصر لا تزال تستكمل موسم 2021/2022، وتتبقى أربع جولات على نهاية الدوري، مع استمرار منافسات كأس مصر.

https://twitter.com/EFA/status/1558898758775148545

وبات الزمالك على أعتاب الاحتفاظ باللقب، مستفيدا من فوزه في آخر تسع مباريات، حيث يتقدم بسبع نقاط على بيراميدز أقرب منافسيه.

وقال الاتحاد المصري في صفحته على ”فيسبوك“ إنه قرر فتح باب قيد اللاعبين في أول سبتمبر أيلول مع السماح بتسجيل 30 لاعبا في تشكيلة كل فريق منهم خمسة لاعبين أجانب.

وأضاف الاتحاد أنه لن يسمح لأي مدرب بقيادة فريق آخر على مدار الموسم إلا إذا أقيل من منصبه، وبحد أقصى تدريب فريقين كل موسم.

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