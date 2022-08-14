مرتضى منصور: لم أفوض توفيق عكاشة للاعتذار للخطيب.. وسأحاسبه على هذا الأمر

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، علاقته بالاعتذار الذي تقدم به توفيق عكاشة إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي نيابة عنه.

وأصدر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا أكد من خلاله عدم وجود صلة له بالاعتذار الذي تقدم به توفيق عكاشة الى محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وقال مرتضى في بيانه إنه ”لم ولن يعتذر ولم يفوض أي شخص للاعتذار نيابة عنه مشددا على انه مستمر في معركته القانونية مع الخطيب“.

وأضاف: ”ولن أقبل أي تنازل منه وهذا قرار نهائي لا رجعة فيه“.

واختتم مرتضى بيانه قائلا: ”سيحاسب المدعو توفيق عكاشة علي هذا الاعتذار وتطفله وإقحام نفسه للشهرة والشو الاعلامي على حسابي بعد أن خفقت عنه الأضواء“.

وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بتعديل حكم حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ، في القضية المرفوعة من قبل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري.

وبحسب محمد عثمان محامي محمود الخطيب فإن الحكم واجب النفاذ فورا.

وكان منصور خرج في فيديوهات مصورة عبر قناة ناديه ومواقع التواصل الاجتماعي يتهجم فيها على محمود الخطيب وعائلته؛ ما دعا الأخير إلى مقاضاته.

وحُكم على منصور في البداية بالسجن لمدة عام، لكن هذه العقوبة ”خُفِفَت لمدة شهر“، وفق ما صرح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته.

وطعن مرتضى منصور على الحكم بالاستئناف، ونظرته المحكمة الاستئنافية بجلسة الـ8 من يونيو الماضي، وقررت حجز الدعوى للحكم بجلسة الـ6 من يوليو الماضي، ثم قامت بمد أجل النطق بالحكم في جلسة، يوم الأربعاء، الـ10 من أغسطس، التي أصدرت فيها حُكمًا بحبسه مدة شهر واجب النفاذ.

يشار إلى أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري ويملك 72 نقطة من 30 مباراة ويتقدم بـ7 نقاط عن بيراميدز الثاني، مع تبقي 4 مباريات لكل منهما، ويأتي الأهلي في المركز الثالث وحصد 62 نقطة من 29 مباراة.

ويسير الزمالك بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي، علما أن آخر مرة أحرز فيها الزمالك لقب الدوري المصري موسمين متتاليين كان في موسم 2002/2003، و2003/2004.