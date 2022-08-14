كامل الوزير مازحا: منذ تطبيق الـvar الأهلي لم يحصل على بطولة (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل المصرية، فيديو لكامل الوزير، وزير النقل المصري يمازح مجموعة من الإعلاميين والمواطنين حول نتائج النادي الأهلي الأخيرة.

وقال الوزير مازحا: ”منذ عمل تقنية الـvar لم يحصل الأهلي على بطولة ولن يحصل إلا إذا كسرتم الـvar“.

وتابع مازحا: ”لماذا احتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي أمام المصري؟ هل تم عرقلة حسام حسن؟“.

وواصل موجها حديثه لمشجع أهلاوي: ”لقد أرهقتم الحكم الغلبان“.

ثم أتم حديثه مازحا: ”الأهلاوية إخواتنا“.

كامل الوزير الاهلي ما خدتش ولا بطولة من يوم ما الفار جه 🤣

تم زملكه القوات المسلحة وقطاع النقل 🤣🤣 pic.twitter.com/7U3L5FYMB4 — 🏹🇦🇹Mohammed Al-Awamry🇦🇹🏹 (@AwamryMohammed) August 14, 2022

ومنذ تطبيق تقنية الفيديو في مصر حصل الزمالك على 4 بطولات فيما حصل الأهلي على بطولة واحدة.

وأثير جدل كبير مؤخرا بسبب غضب النادي الأهلي المصري من رئيس لجنة الحكام السابق في مصر عصام عبدالفتاح، ومحمود عاشور حكم تقنية الفيديو في مباراة الأهلي وفاركو بالدوري المصري؛ بعدما ألغى الأخير هدفا لصالح الأهلي بسبب التسلل.

وخلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام المصري احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو فيما تم إلغاء هدف للمصري بعد العودة للفيديو، غير أن جدلا واسعا أثير بسبب عدم نشر إعادة واضحة لسبب إلغاء الهدف أو نشر خطوط الـvar كما يحدث عادة بعد اتخاذ القرار.

الحكم محمود البنا يلجأ إلى تقنية الفيديو بعد عرقلة حسام حسن مهاجم الأهلي أمام المصري محتسبًا ركلة جزاء.. ويشهر البطاقة الصفراء لـ سيد عبدالحفيظ 📹 شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا على https://t.co/NEjaVQKjwL برعاية Delta University pic.twitter.com/deoIlipqqZ — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 10, 2022

وتراجع الأهلي مؤخرا عن الانسحاب من بطولتي كأس مصر والسوبر المصري؛ بعدما حدث تواصل مع اتحاد الكرة حول مطالب النادي المتمثلة في رحيل عصام عبدالفتاح، وإيقاف الحكم محمود عاشور والتحقيق معه.

وتولى مارك كلاتنبرغ مسؤولية لجنة الحكام في مصر مؤخرا؛ وهو الأمر الذي دفع عصام عبدالفتاح لتقديم استقالته منذ عدة أسابيع، قبل أن يتم قبولها بشكل رسمي مؤخرا.

وقال الأهلي في بيان، إن اتحاد الكرة أخبره بعدم إمكانية إعلان العقوبات الموقعة على الحكام؛ حفاظا على منظومة كرة القدم المصرية وحسب اللوائح، حيث تم إحالة جميع شكاوى الأندية إلى رئيس لجنة الحكام الجديد كلاتنبرغ.

ويخوض الأهلي مباراة الدور ثمن النهائي في كأس مصر، اليوم الأحد، أمام مصر المقاصة الذي هبط بشكل رسمي من مسابقة الدوري المصري هذا العام.

واقترب الزمالك من حسم لقب الدوري المصري، حيث يحتاج ست نقاط من أربع مباريات لضمان الحفاظ على لقبه للعام الثاني على التوالي.