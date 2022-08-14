سيف زاهر يكشف عن محاولات محمد أبو جبل للعودة لحراسة مرمى الزمالك (فيديو)

كشف الإعلامي الرياضي سيف زاهر، عن تفاصيل مكالمة جمعته بمحمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك السابق، الذي رحل وكان على أعتاب الانضمام لنادي النصر السعودي ولكن حدثت خلافات بين الطرفين ووصلت إلى شكاوى متبادلة في ”فيفا“ أدت لعدم إتمام التعاقد، حيث يسعى للعودة مجددا لصفوف الفريق الأبيض.

وقال سيف زاهر عبر برنامجه الرياضي، مساء السبت ”حصلت مكالمة شخصية بيني وبين محمد أبو جبل ووضح لي حاجات كثيرة حصلت معه الفترة الماضية وهو سيشرحها مستقبلا لجمهور الزمالك، وأكد لي أن اتفاقه مع النصر السعودي كان قبل مجيء مجلس الإدارة الحالي برئاسة مرتضى منصور، وكان أعطى كلمة لهم، ولما جاء المجلس الحالي لم يكن لديه اختيارات في التراجع عن قراره، وقال أيضا إنه غضب مني بسبب حديثه عنه“.

وأضاف ”أبو جبل قال لي إن اختياره الأول هو نادي الزمالك، بالإضافة إلى أنه لديه 3 أو 4 عروض في الدوري المصري، ولكن حاليا ثمة مشكلة بينه وبين جمهور وإدارة الزمالك، وأنا بدوري تحدثت مع مسؤولي الزمالك وقالوا لي إن أبو جبل ابننا ليس بيننا وبينه مشكلة، ولكن مشكلته مع الجمهور لأنه تركنا في وقت صعب وعليه حل مشكلته أولا مع الجمهور، ولو صالح الجمهور سنجلس ونرى الوضع بحسب شروط النادي، ولا بد أن يخرج أبوجبل، للنور ويصالح جمهور الزمالك“.

أبو جبل لعب 21 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بينها 14 مباراة في الدوري.

وآخر مواجهات أبو جبل مع الزمالك كانت أمام الإسماعيلي في فوز الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد قبل التوقف الدولي الأخير.

وأعلن محمد أبو جبل مؤخرا في بيان رسمي تقدمه بشكوى ضد نادي النصر لدى المحكمة الرياضة الدولية.

وأوضح أبو جبل في بيان رسمي، أن النصر رفض إصدار تأشيرة دخوله المملكة العربية السعودية ولم يقبل بمنحه تذكرة للحاق بمعسكر الفريق في ماربيا الإسبانية.

وأشار حارس الزمالك إلى أن النصر رد عليه بأن العقد الموقع معه أصبح باطلًا عبر الخطابات المرسلة إليه من النادي السعودي.

وكان النصر تعاقد مع أبو جبل لكن سرعان ما تراجعت إدارة النادي عن ضمه، وتم التعاقد مع لاعب آخر وهو الحارس الكولومبي المخضرم ديفيد أوسبينا.

بدورها ردت إدارة نادي النصر على بيان أبو جبل، وأعلنت شكواه لدى الاتحاد الدولي (فيفا) والمطالبة باستعادة المبلغ الذي دُفع له مسبقا.