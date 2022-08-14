الزمالك يقترب من إتمام تعاقده مع زكريا الوردي نجم الرجاء المغربي

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الزمالك أتم تعاقده مع زكريا الوردي، لاعب الرجاء المغربي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وانتهى عقد الوردي مع الرجاء بنهاية الموسم المنصرم، وبات لاعبا حرا يحق له التوقيع لأي فريق بشكل مجاني.

وقال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، في تصريحات تلفزيونية ”اللاعب المغربي زكريا الوردي، لاعب وسط الرجاء المنتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، في مراحل إتمام التعاقد الأخيرة مع نادي الزمالك، لتعويض رحيل طارق حامد إلى نادي الاتحاد السعودي، ودعم الصفقات في المرحلة المقبلة، واللاعب يجهز نفسه للتواجد في القاهرة خلال الأيام المقبلة“.

الماتش يكشف.. زكريا الوردي في المراحل الأخيرة من اتمام تعاقده مع الزمالكpic.twitter.com/fOrlSw1Olm — حَتْحُوت (@HHathout) August 13, 2022

وكان موقع ”البطولة“ المغربي قال إن الزمالك تعاقد مع زكريا الوردي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، لانتهاء عقد اللاعب مع الرجاء.

وأشار التقرير إلى أن وفد من الزمالك تواجد في المغرب خلال الأيام القليلة الماضية لحسم الصفقة والحصول على توقيع اللاعب.

واختتم التقرير أن اللاعب استخرج تأشيرة دخول مصر في اليومين الماضيين، من أجل السفر إلى القاهرة في منتصف الأسبوع المقبل.

وزكريا الوردي من مواليد الـ17 من أغسطس 1998، ويلعب في مركز خط الوسط، وظهر بمستويات قوية مع الرجاء في السنوات الماضية.

وتدرج زكريا الوردي بين الفئات السنية لفريق المغرب التطواني حتى وصل للفريق الأول في سن مبكرة عام 2016، ليخطف أنظار مسؤولي الرجاء بعد 3 سنوات.

وانتقل زكريا الوردي إلى الرجاء في 2019، وقدم مستويات متميزة مع الفريق وحقق العديد من الألقاب.

وبلغ زكريا الوردي مع الرجاء، الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا 2020، قبل الخسارة ذهابا 0-1 وإيابا 1-3 أمام الزمالك، فريقه المحتمل.

وشارك اللاعب صاحب الـ23 عامًا مع الرجاء في 25 مباراة بالبطولات المحلية والأفريقية وصنع هدفًا وحيدًا وحصل على 7 بطاقات صفراء ولم يسجل.

اللاعب الذي يجيد اللعب في وسط الملعب الدفاعي وقلب الدفاع والجناح الأيمن في بعض الأوقات تٌوج مع الرجاء بلقب الكونفيدرالية ولقب الدوري المغربي وكأس السوبر الأفريقي.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، ويحتاج إلى 6 نقاط من أجل حسم اللقب لصالحه للعام الثاني على التوالي، بعدما حصده الموسم الماضي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، غدا الاثنين، في دور الستة عشر من كأس مصر للموسم الجاري.