الأهلي يعلن رسميا تراجعه عن الانسحاب ومشاركته في بطولتي كأس مصر والسوبر المصري

أعلن النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب عن تراجعه في قراره السابق بالانسحاب من البطولات التي ينظمها اتحاد الكرة المصري، ومشاركته في بطولتي كأس مصر والسوبر المصري، بعد تلقيه ردا من الاتحاد بشأن شكواه ضد الحكام.

وقال الأهلي في بيانه الرسمي، يوم السبت: ”تلقى النادي خطابًا اليوم من اتحاد الكرة يؤكد فيه الأخير على الاستجابة والحرص الكامل منذ توليه المسئولية على تطوير منظومة التحكيم، والارتقاء بالحكام لأعلى المستويات، وأن الاتحاد تعاقد مؤخرًا مع الخبير الأجنبي مارك كلاتنبرغ وأسند إليه رسميًا قيادة المنظومة التحكيمية بالكامل ابتداءً من 10-8-2022“.

وأضاف البيان: ”وبخصوص ما جاء في الخطاب الذي أرسله النادي لاتحاد الكرة منذ أيام وأشار فيه إلى خطأ حكم الـ(VAR) في مباراة الأهلي وفاركو في الدوري، أكد اتحاد الكرة في خطابه على أنه بالفعل تم إحالة هذا الملف كاملًا منذ أيام إلى الخبير الأجنبي كلاتنبرغ بوصفه المسئول الأول عن منظومة التحكيم للتحقيق في كل الأوضاع القانونية والتقنية واتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية، لكن حسبما جاء في خطاب الاتحاد أنه طبقًا للوائح المنظمة لا يمكن الإعلان عن أي عقوبات يتم توقيعها على الحكام، وذلك لصالح استقرار المسابقة ولكل أطراف المنظومة الكروية“.

وشدد البيان: ”في ضوء ما سبق واستجابة اتحاد الكرة باختياره قيادة جديدة لمنظومة التحكيم وتسليمه المهمة رسميًا.. وتحويل ملف حكم الـ(VAR) في مباراة الأهلي وفاركو في الدوري للتحقيق لاتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية.. دون الإعلان عنها تماشيًا مع اللوائح المنظمة.. وبعد عرض الأمر بالكامل على مجلس إدارة النادي. تقرر مشاركة فريق الأهلي في بطولتي كأس مصر والسوبر المصري“.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أصدر بيانًا رسميًا مؤخرًا أعلن فيه عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم ”كأس مصر – والسوبر المصري“ لحين تنفيذ مطالبه.

وطالب النادي الأهلي بإقالة لجنة الحكام باتحاد كرة القدم المصري بعد الأخطاء التي وقع فيها الحكام بمسابقة الدوري المحلي، وإيقاف محمود عاشور حكم “الفار” في لقاء فاركو بالدوري لحين التحقيق معه.

كما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي استكمال مباريات الدوري العام المتبقية بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق رحيل عصام عبدالفتاح وتعيين مارك كلاتنبرغ بديلًا له لتطوير لجنة الحكام، فيما لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الحكم محمود عاشور حتى الآن.

ومن المُقرر أن يواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة، غدًا، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعد أن تخطى عقبة المصري بالسلوم في دور الـ32.

كما يواجه الأهلي غريمه الزمالك، يوم 28 أكتوبر المقبل، على ملعب هزاع بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في بطولة كأس السوبر المصري.

ويدخل الأهلي المباراة باعتباره وصيف بطل نسخة الموسم الماضي من بطولة كأس مصر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطلًا للدوري.