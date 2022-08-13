هل يفاوض الأهلي المصري وحيد خليلوزيتش لخلافة ريكاردو سواريش؟

ترددت أنباء عن تفاوض النادي الأهلي المصري مع المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، لتولي قيادة الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل.

وذكرت تقارير صحفية مغربية أن خليلوزيتش تلقى عرضًا لتدريب الأهلي المصري في الموسم الجديد بعد رحيله بشكل رسمي عن قيادة منتخب المغرب.

ورفض عمرو شاهين، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، التعليق على حقيقة هذه الأنباء، مؤكدًا لـ“إرم نيوز“، أن الأهلي يقوده حاليًا المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش.

ويرتبط سواريش بعقد رسمي مع الأهلي يستمر لموسمين مقبلين، بجانب ما تبقى من الموسم الحالي بعد توليه المهمة في شهر يوليو الماضي.

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“، إن فكرة رحيل سواريش عن منصبه بنهاية الموسم قابلة للمناقشة داخل شركة كرة القدم، خاصة أن رجل الأعمال ياسين منصور رئيس الشركة، طرح في البداية عدة أسماء لمدربين أوروبيين أصحاب سير ذاتية أعلى من سواريش.

وأشار إلى أن الأهلي لم يتفاوض بشكل رسمي مع خليلوزيتش، ولكن من الوارد التواصل معه بعدما أصبح بعيدًا عن الارتباط الرسمي بمنتخب المغرب بخلاف أن خليلوزيتش مدرب كبير وصاحب خبرات وكان مرشحًا في أوقات سابقة لقيادة الأهلي.

وأوضح أن مستقبل سواريش مع الأهلي كان بعيدًا عن التقييم بالبطولات التي يخوضها الفريق في الموسم الحالي، ولكن هناك عدة أمور فنية تراجعها شركة كرة القدم بالتشاور مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء وستحسم مصير المدرب البرتغالي.

ويبلغ خليلوزيتش، 69 عامًا، وسبق له قيادة الرجاء المغربي في موسم 1997 – 1998 كما عمل في قيادة منتخبات أفريقية على رأسها المغرب، والجزائر، وكوت ديفوار.

وقاد خليلوزيتش أيضًا منتخب اليابان، ونادي اتحاد جدة السعودي، في قارة آسيا بخلاف أنه تولى تدريب عدة أندية أوروبية، على رأسها: باريس سان جيرمان، وليل، وستاد رين، ونانت في فرنسا.

وقاد المدرب البوسني أيضًا فريق دينامو زغرب الكرواتي، وطرابزون سبور التركي، خلال مشواره التدريبي.