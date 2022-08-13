شوبير يكشف آخر تطورات أزمة الأهلي بشأن الانسحاب من مواجهة المقاصة في كأس مصر

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن آخر التطورات بشأن قرار مسؤولي الأهلي المصري بالانسحاب من بطولة كأس مصر، حيث يستعد لملاقاة فريق مصر المقاصة في مباراة دور الـ16 بالبطولة، مساء غدٍ الأحد.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أصدر بيانًا رسميًا مؤخرًا أعلن فيه عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم ”كأس مصر – والسوبر المصري“ لحين تنفيذ مطالبه.

وطالب النادي الأهلي بإقالة لجنة الحكام باتحاد كرة القدم المصري بعد الأخطاء التي وقع فيها الحكام بمسابقة الدوري المحلي، وإيقاف محمود عاشور حكم “الفار” في لقاء فاركو بالدوري لحين التحقيق معه.

كما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي استكمال مباريات الدوري العام المتبقية بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق رحيل عصام عبدالفتاح وتعيين مارك كلاتنبرغ بديلًا له لتطوير لجنة الحكام، فيما لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الحكم محمود عاشور حتى الآن.

وقال أحمد شوبير عبر حسابه على ”تويتر“، اليوم السبت: ”الأهلي في انتظار الرد على خطاب محمود عاشور حكم الفار ثم يتخذ قراره خلال الساعات القليلة المقبلة“.

الاهلي في انتظار الرد علي خطاب محمود عاشور حكم الڤار ثم يتخذ قراره خلال الساعات القليله القادمه — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) August 13, 2022

ومن المُقرر أن يواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة، غدًا، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعد أن تخطى عقبة المصري بالسلوم في دور الـ32.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي غريمه الزمالك، يوم 28 أكتوبر المقبل، على ملعب هزاع بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في بطولة كأس السوبر المصري.

ويدخل الأهلي المباراة باعتباره وصيف بطل نسخة الموسم الماضي من بطولة كأس مصر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطلًا للدوري.

وكان الأهلي قد احتل وصافة جدول ترتيب الدوري المصري خلال الموسم الماضي، مما يعني أن بيراميدز، صاحب المركز الثالث، هو من سيواجه الزمالك في مباراة السوبر حال انسحاب الفريق الأحمر.

وعلى صعيد الدوري، يحتل الأهلي المركز الثالث بـ 62 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الثاني و10 نقاط عن الزمالك المتصدر، ولعب مباراة أقل منهما.

وتنص المادة 62 من لائحة لجنة المسابقات للموسم الجاري 2021-2022 على أنه في حال انسحاب فريق من بطولة كأس مصر بعد بداية البطولة، فإنه تتم إزالة اسمه من المسابقة، ويتم اعتبار الفريق المنافس له في المباراة فائزًا بنتيجة 2-0.

كما تنص على أنه في حال انسحاب فريق من البطولة بعد دور الـ32، فإنه يكون ملزمًا بدفع غرامة مالية قدرها 20 ضعف قيمة رسوم اشتراكه في المسابقة.

وتنص المادة ذاتها أيضًا على أن الفريق المنسحب يتم حرمانه من المشاركة في الموسم التالي من المسابقة.