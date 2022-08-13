عمرو أديب لمحمود الخطيب: كن صادقا مع نفسك ومع جمهورك (فيديو)

طالب الإعلامي المصري عمرو أديب، رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بأن يكون صادقا مع نفسه وجمهوره.

وقال عمرو أديب عبر قناة ”MBC مصر“: ”فيه ملاحظة صيفية واضحة، إنه الاحتقان والالتهاب في الساحة الكروية بات زيادة عن اللزوم، أكاد أقول إنه عامل زي الاحتقان السياسي، كأنه موضوع حياة أو موت، بات صراع صعب، عنف، الناس عندها مشاعر الظلم والعدالة، الموضوع زاد عن حده قوي، ليه؟ فيه أسباب كثيرة أغلبكم عارفها، إنما في النهاية الوضع لازم يهدأ شوية، لأن دي في النهاية كورة، لعبة، إنما الحشد والصراعات والكلام والجبهات واللجان كتير قوي“.

وأضاف: ”من كام يوم الكابتن محمود الخطيب عمل كلمة لجمهور النادي الأهلي، جميل، الانطباع العام للكابتن الخطيب، له مني كل احترام، هو يعني أني أحبه وأحترمه“.

وتابع: ”هو شيء جيد إنه يكلم الناس، لأن إدارة الأهلي قلما تتحدث مع الناس، الانطباع العام من الخطيب أنه الأهلي فقد الدوري السنة دي واللي فاتت والكأس لأسباب تشعر إن فيها مؤامرة، يعني تشعر أن الخطيب يكلمك عن مؤامرة“.

وأتم أديب: ”وتصل في بعض الأحيان إن أنت تحس إن فيه مؤامرة سياسية، في شيء، يعني في حد عايز الأهلي يخسر الدوري، وطبعا أنا مش حأدخل للخطيب وأكلمه أن الأهلاوية نفسهم شايفين إن فريقهم وحش، ولو سألت أي حد حيقول لك الأهلي وحش، ومعندهمش لعيبة جديدة، واللاعبين اللي جبنهاهم مكنتش قد كدا، بعدين تيجي تقف عند نقطة التحول عند الأهلي لما موسيماني مشي، هو مين مشى موسيماني؟ هل فيه قوى خارجية عملت على مشي موسيماني، أنا رأيي أن نقطة التحول عند الأهلي عند فقدان البطولة الأفريقية ورحيل موسيماني، وهو لما موسيماني مشي في حد سحبه؟ حضرتك نفسك قلت إنه مشي لأسباب نفسية وصحية، وجبتو مدرب جديد“.

وأكمل: ”أسباب فشل الأهلي السنة دي واللي فاتت وضياع الكاس ومستوى الأهلي لو فيه جزء منها 5% أو 10% أو 15 أو 20% له علاقة أن التحكيم والفار والمؤامرة، كل دا 20% إنما الـ80% الأهلي ليس جيدا وأنت عارف كدا والأهلي عارف كدا وكل الناس عارفة كدا“.

وواصل: ”كابتن محمود أنا اللي مضايقني أن هذا إجحاف وظلم للزمالك، حضرتك خسرت الدوري والكأس لأن الزمالك كان أفضل، عنده لعيبة ممتازة، ومدرب (جوسفالدو فيريرا) سوبر، هما دول اللي حسموا المسالة، لازم تعترف بهذه المسألة، نتكلم أن الأهلي فقد الدوري والكأس بسبب مؤامرة مش بسبب إن الزمالك كويس، لا الزمالك كويس، ولعيبة الزمالك أحسن من اللعيبة بتاعتك، والمدرب دا عرف من غير ما يشتري لعيبة يطلع لعيبة جديدة ويصبر عليهم ويشتغل“.

وأضاف: ”أنت معملتش الكلام دا، كابتن محمود كن صادقا مع نفسك ومع جمهورك، الأهلي كان سيئا ولم يكن جيدا، أخطاؤه ومشاكله كثيرة“.

وتابع أديب ”إنما نتكلم إنه لجنة الحكام واتحاد الكورة.. لا، نسبة الأخطاء على الجميع، إعطاء الانطباع أن هناك يد خفية تريد أن الأهلي ميخدش الدوري والكأس إلى آخره، كابتن محمود لن تصلّح الأمر إلا عندما تعترف بسوء الأمر، اللعيبة بتابعتك مش قادرة تجري، واحد زي معلول مش قادر يجري، لازم يبقى عندك صف ثاني وثالث، الزمالك وفيريرا عملوا الكلام دا، اللاعب الصغير عنده شيكابالا“.

وختم: ”لا تجحف حق الزمالك أنه كان الأفضل وأنه عنده لعيبة أحسن وكان عنده جمهور وراه على طول وإن عنده مدرب سوبر، وهما دول أسباب فوز الزمالك“.