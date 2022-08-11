ياسر إبراهيم يشتبك بالأيدي مع أحد جماهير الأهلي

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشاجرة بالأيدي بين ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأحد الجماهير عقب وقوع اشتباك بينهما.

ووفقًا للفيديو المتداول فإن المشجع طالب ياسر إبراهيم بتحقيق نتائج جيدة للنادي الأهلي ووقف نزيف النقاط، ولكنه قال له لفظا خادشا للحياء.

وبعد اللفظ الخادش اضطر ياسر إبراهيم للنزول من السيارة والاشتباك بالأيدي معه ولطمه عدة لكمات، حتى فصل الناس بينهما، وسط سباب وألفاظ نابية.

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة، بينما يحتل الزمالك الصدارة برصيد 72 نقطة.

وفقد الأهلي العديد من النقاط في مسابقة الدوري المصري الممتاز، مما جعله يبتعد عن المنافسة التي اقتربت من الحسم لصالح الزمالك الغريم التقليدي، الذي بات على بعد 6 نقاط فقط من لقب البطولة المصرية الأغلى.