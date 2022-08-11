المصري يشكو محمود البنا: تغافل عن طرد لاعبي الأهلي واحتسب لهم ركلة جزاء غير صحيحة

تقدمت إدارة النادي المصري البورسعيدي بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم تجاه طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمصري بقيادة الحكم محمود البنا، بسبب أحداث اللقاء.

وشهدت المباراة، التي فاز بها الأهلي 2-صفر على المصري البورسعيدي، أحداثًا مثيرة، حيث قرر الحكم إلغاء هدف للمصري بداعي التسلل، ولم يقم حكم الفار أو مخرج المباراة بإعادة اللعبة.

وقالت إدارة النادي المصري في شكواها إن الأخطاء التحكيمية العديدة التي وقع فيها حكم المباراة ومنها تغاضيه عن معاقبة لاعبي الأهلي بالعقوبات الإدارية اللازمة، ومنها البطاقة الحمراء المباشرة للاعب الأهلي محمد هاني لتدخله العنيف على إيزي إيميكا لاعب المصري، وكذلك التغاضي عن منح لاعب الأهلي محمد فخري الإنذار الثاني والطرد نتيجة عرقلته للاعبي المصري أكثر من مرة بعد حصوله على الإنذار الأول مطلع الشوط الثاني.

وأشار النادي البورسعيدي في شكواه إلى أن حكم المباراة محمود البنا تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء للمصري الأولى في الدقيقة السابعة من الشوط الأول والثانية في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، وكذلك احتسابه لركلة جزاء غير صحيحة لصالح الأهلي بناءً على مراجعة حكام الفار في الوقت الذي كان فيه حكم المباراة قريبًا من اللعبة وأشار باستمرار اللعب، وكذلك إلغاء حكم المباراة لهدف صحيح للمصري في الدقائق الأخيرة من المباراة بناءً على إشارة من حامل الراية ودون تدخل من الفار كما هو معتاد في تلك اللقطات المثيرة للجدل والتي تحتاج إلى مراجعة الفار حتى يحصل كل فريق على حقوقه كاملة.

وزعمت إدارة النادي المصري في شكواها وجود ”استفزاز مستمر“ من مساعد الحكم الأول سمير جمال تجاه حسام حسن المدير الفني للمصري وتطاول بالقول عليه على مرأى ومسمع من الجميع وعلى رأسهم مراقب المباراة وحكم الساحة وهو الأمر الذي قد يلقي بظلاله حول تعمد الحكم المساعد عدم احتساب الهدف الصحيح للمصري خاصة في ظل ما يتردد وبشدة على مواقع التواصل الاجتماعي من تشجيع هذا المساعد للنادي المنافس وهو الأمر الذي يثير الشبهات حوله خاصة في ظل تعمده الدائم استفزاز الجهاز الفني للمصري قولًا وفعلًا على مدار شوطي المباراة.

وفاز الأهلي 2-صفر على المصري البورسعيدي بهدفين متأخرين ليواصل الضغط على بيراميدز صاحب المركز الثاني بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وافتتح الأهلي، الذي واصل الاعتماد على الصف الثاني، التسجيل من ركلة جزاء نفذها المدافع رامي ربيعة في الدقيقة 81.

وضاعف المهاجم حسام حسن النتيجة بعد تبادل للكرة مع محمد هاني في الوقت بدل الضائع.

وقرر المسؤولون في التلفزيون المصري إحالة فريق إخراج مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي للشؤون القانونية، بسبب لقطة هدف المصري الملغى.

ولم يقم فريق الإخراج بإعادة الهدف الملغى، الذي أثار جدلًا كبيرًا، حيث لم تفهم الجماهير سبب الإلغاء سواء كان خطأ أو تسللًا.

وبسبب تلك اللقطة تقررت إحالة فريق إخراج مباراة الأهلي والمصري للشؤون القانونية لعدم إعادة لقطة هدف المصري بالشكل الأمثل.