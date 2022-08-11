صلاح باشا ينفي طلب شيكابالا تقليد احتفال اللكمات (صورة)

نفى صلاح باشا لاعب أودينيزي الإيطالي، ومنتخب مصر تحت 20 عاما، ما تردد عن طلب محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك، أن يقلد احتفاله.

وكتب صلاح باشا عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“ ”أنا صلاح باشا وبنفي الخبر المنتشر، كابتن شيكابالا مبعتليش على الخاص.. فيه سوء تفاهم، كابتن شيكابالا كان عامل فيديو تحفيزي للمنتخب كله بيدعمنا فقط.. وشكرا“.

وسبق أن تم تداول صورة تكشف رسالة من شيكابالا لصلاح باشا يقول فيها لاعب الزمالك: ”صلاح باشا إزيك يا حبيبي، ربنا يوفقك أنت وباقي الرجالة، بكره عشمان في أخويا الصغير لو ربنا كرمك بجون تعمل احتفالي، دي حاجه هتفرحني بجد بالتوفيق“، وذلك قبل مواجهة السعودي في نهائي كأس العرب 2020.

وقبل أيام احتفل محمود عبدالرازق شيكابالا وزميله أحمد سيد زيزو ”باللكمات“ أمام بيراميدز في الدوري المصري، كرد ساخر على التقارير التي أفادت باشتباكهما بالأيدي في إحدى الحصص التدريبية.

واحتفل صلاح باشا بالطريقة ذاتها بعدما سجل هدفا رائعا لمنتخب مصر أمام السعودية قبل أيام في المباراة النهائية لكأس العرب تحت 20 عاما، علما أن الأخضر السعودي فاز باللقب بعدما تفوق بضربات الترجيح (5/3) بعد التعادل 1/1.

يشار إلى أن الزمالك يسير بخطى ثابتة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالين، حيث يتصدر جدول الترتيب وفي رصيده 72 نقطة، ويتقدم بـ7 نقاط عن بيراميدز الثاني، ولعب كل منهما 30 مباراة، مقابل 62 نقطة للأهلي من 29 مباراة في المركز الثالث.