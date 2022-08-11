انفعال ريكاردو سواريش مدرب النادي الأهلي على سامي قمصان (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول انفعال المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي على سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول في مواجهة المصري البورسعيدي، في الدوري المصري، الخميس.

ويظهر مقطع الفيديو ريكاردو سواريش وهو يتحدث بحدة ويلوح بيده، في حين لم يبدِ سامي قمصان أي رد فعل.

سواريش لسامي قمصان على دكه : pic.twitter.com/em5woLHx04 — ahmed shrief (@ahmedserief1) August 11, 2022

وتغلب الأهلي 2/0 على المصري البورسعيدي، أمس الخميس في الجولة الـ30 من الدوري المصري، وافتتح الأهلي التسجيل من ضربة جزاء سددها رامي ربيعة في الدقيقة الـ81، وضاعف حسام حسن النتيجة بعد تبادل الكرة مع محمد هاني في الوقت بدل الضائع.

وبات رصيد الأهلي 62 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف بيراميدز الذي لعب مباراة أكثر، ويتصدر الزمالك جدول الترتيب بفارق سبع نقاط عن بيراميدز.

سباب متبادل بين رضا عبدالعال وسمير كمونة بعد مباراة الأهلي والمصري (فيديو) https://t.co/cdCiTQFagz pic.twitter.com/UQmrjyS20f — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 11, 2022

وواصل الاعتماد على لاعبين من الصف الثاني، حيث أعلن قبل أيام عدم المشاركة في كأس مصر وكأس السوبر المصرية – البطولات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم؛ اعتراضا منه على التحكيم المصري، وما حدث في مباراة فاركو.

وتتبقى للأهلي 5 مباريات في الدوري المصري، في حين تتبقى 4 مباريات لكل من بيراميدز والزمالك.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع إيسترن كومباني يوم الأربعاء، ثم مع الإسماعيلي، ثم إنبي، ثم طلائع الجيش، وأخيرا مع سيراميكا كليوباترا.