إحالة فريق إخراج مباراة الأهلي والمصري للتحقيق بسبب عدم إعادة هدف الفريق البورسعيدي الملغى

قرر المسؤولون في التليفزيون المصري إحالة فريق إخراج مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي للشؤون القانونية، بسبب لقطة هدف المصري الملغى.

ولم يقم فريق الإخراج بإعادة الهدف الملغى، الذي أثار جدلا كبيرًا، حيث لم تفهم الجماهير سبب الإلغاء سواء كان خطأ أو تسللا.

وبسبب تلك اللقطة تقرر إحالة فريق إخراج مباراة الأهلي والمصري للشؤون القانونية لعدم إعادة لقطة هدف المصري بالشكل الأمثل.

هدف أبيض للمصري 🚩 المصري يسجل هدف التعادل ولكن المساعد الأول يرفع رايته والحكم يقرر إلغاء الهدف ❌ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا: https://t.co/DKvG16yuup pic.twitter.com/98cRiyCH9e — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 10, 2022

وفاز الأهلي 2-صفر على المصري البورسعيدي بهدفين متأخرين ليواصل الضغط على بيراميدز صاحب المركز الثاني بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

افتتح الأهلي، الذي واصل الاعتماد على الصف الثاني، التسجيل من ركلة جزاء نفذها المدافع رامي ربيعة في الدقيقة 81.

وضاعف المهاجم حسام حسن النتيجة بعد تبادل للكرة مع محمد هاني في الوقت بدل الضائع.

جوووووول! رامي ربيعة وبكل هدوء يسدد ركلة الجزاء لتدخل الشباك ويتقدم الأهلي على المصري بهدف دون رد ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا: https://t.co/DKvG16yuup برعاية Sphinx University pic.twitter.com/lXFI0aKH2t — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 10, 2022

"خلصها الأهلي.. خلصها الأهلي" 🗣️ حسام حسن يسجل الثاني للأهلي في شباك المصري في آخر هجمات المباراة بعد هجمة مرتدة مثالية ⚽️ شاهد المباراة مباشرةً وحصريًا: https://t.co/DKvG16yuup برعاية Delta University pic.twitter.com/KlL3hlwZNP — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 10, 2022

ويملك الأهلي 62 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف بيراميدز الذي لعب مباراة أكثر.

ويتصدر الزمالك الجدول بفارق سبع نقاط عن بيراميدز قبل آخر أربع جولات بالمسابقة.

ويحتل المصري، الذي يقوده المدرب حسام حسن، المركز 12 ولديه 33 نقطة.

* تعادل غير مفيد

تعادل المقاولون العرب والجونة دون أهداف في نتيجة غير مفيدة للفريقين المهددين بالهبوط.

وأكمل المقاولون اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد عبد الرحمن خالد بسبب تدخل عنيف في الدقيقة 35.

ويملك المقاولون 28 نقطة بفارق الأهداف عن منطقة الأمان، بينما يقبع الجونة في المركز قبل الأخير ولديه 26 نقطة.

وتأكد هبوط مصر للمقاصة للدرجة الثانية أمس الثلاثاء بعد الخسارة 5-صفر من الزمالك.

وتعادل فيوتشر صاحب المركز الرابع 1-1 مع سموحة سادس الترتيب.

منح المهاجم أحمد عاطف التقدم لفيوتشر في الدقيقة 69 وتعادل الغيني أليا سيلا بعد ست دقائق.