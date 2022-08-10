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رياضة

ترتيب الدوري المصري: الأهلي يهزم المصري بهدفين متأخرين ويقترب من المركز الثاني
تاريخ النشر: 10 أغسطس 2022 21:23 GMT
تاريخ التحديث: 10 أغسطس 2022 22:20 GMT

ترتيب الدوري المصري: الأهلي يهزم المصري بهدفين متأخرين ويقترب من المركز الثاني

فاز الأهلي 2-صفر على المصري البورسعيدي بهدفين متأخرين ليواصل الضغط على بيراميدز صاحب المركز الثاني بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم  الأربعاء. افتتح الأهلي،

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فاز الأهلي 2-صفر على المصري البورسعيدي بهدفين متأخرين ليواصل الضغط على بيراميدز صاحب المركز الثاني بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم  الأربعاء.

افتتح الأهلي، الذي واصل الاعتماد على الصف الثاني، التسجيل من ركلة جزاء نفذها المدافع رامي ربيعة في الدقيقة 81.

وضاعف المهاجم حسام حسن النتيجة بعد تبادل الكرة مع محمد هاني في الوقت بدل الضائع.

ويملك الأهلي 62 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف بيراميدز الذي لعب مباراة أكثر.

ويتصدر الزمالك الجدول بفارق سبع نقاط عن بيراميدز قبل آخر أربع جولات بالمسابقة.

ويحتل المصري، الذي يقوده المدرب حسام حسن، المركز 12 ولديه 33 نقطة.

* تعادل غير مفيد

تعادل المقاولون العرب والجونة بدون أهداف في نتيجة غير مفيدة للفريقين المهددين بالهبوط.

وأكمل المقاولون اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد عبد الرحمن خالد بسبب تدخل عنيف في الدقيقة 35.

ويملك المقاولون 28 نقطة بفارق الأهداف عن منطقة الأمان، بينما يقبع الجونة في المركز قبل الأخير ولديه 26 نقطة.

وتأكد هبوط مصر للمقاصة للدرجة الثانية أمس الثلاثاء بعد الخسارة 5-صفر من الزمالك.

وتعادل فيوتشر صاحب المركز الرابع 1-1 مع سموحة سادس الترتيب.

منح المهاجم أحمد عاطف التقدم لفيوتشر في الدقيقة 69 وتعادل الغيني أليا سيلا بعد ست دقائق.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري:

2022-08-1-106

2022-08-2-44

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