يلعب تنس طاولة.. أول ظهور لمرتضى منصور بعد حكم حبسه (صورة)

ظهر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وهو يلعب ”تنس الطاولة“ داخل مقر الفريق الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، بعد صدور حكم من محكمة مصرية بحبسه.

وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بتعديل حكم حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ، في القضية المرفوعة من قبل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري.

وتداول رواد مواقع التواصل صورة لمرتضى منصور وهو يلعب تنس الطاولة داخل إحدى صالات النادي، في إشارة إلى أنه حر طليق.

واتهم الخطيب نظيره منصور بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته.

وكانت محكمه جنح الاقتصادية قد قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، واستأنف منصور أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحبسه شهرا.

وحسب محمد عثمان محامي محمود الخطيب فإن الحكم واجب النفاذ فورا.

وكان منصور خرج في فيديوهات مصورة عبر قناة ناديه ومواقع التواصل الاجتماعي يتهجم فيها على محمود الخطيب وعائلته، ما دعا الأخير إلى مقاضاته.

وحُكم على منصور في البداية بالسجن لمدة عام، لكن هذه العقوبة ”خُفِفَت لمدة شهر“، وفق ما صرح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن هويته.

ولطالما تصدر منصور، النائب السابق، العناوين بسبب مواقفه المثيرة للجدل، ولا يتردد في مهاجمة خصومه بعنف أو انتقاد المشجعين الـ“ألتراس“ في الأندية الأخرى.

وسمحت له حصانته البرلمانية بتجنب ملاحقته قضائياً بتهم الإهانة والتشهير بشكل خاص.