عصام عبد الفتاح: تقدمت باستقالتي قبل بيان الأهلي.. وهدف بيرسي تاو تسلل 100% (فيديو)

أعرب عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة المصري، عن سعادته إثر تقديم استقالته من منصبه وقبولها، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يندم على فترة عمل بمنظومة التحكيم.

وأعلن اتحاد الكرة أمس الثلاثاء قبول استقالة عصام عبد الفتاح من منصبه عقب التعاقد مع الحكم الإنجليزي السابق مارتن كلاتنبرغ.

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية: ”أنا حاليا سعيد ومبسوط بعد تقدمي باستقالتي، والفترة الماضية من الفترات التي ندمت عليها في العمل بمجال التحكيم وتعبت فيها كثيرا، والبعض تحدثوا في نقاط صعبة مثل موضوع النزاهة والشفافية، ومن قالها هذا أقول لهم عيب، لا يليق أن تتهم لجنة الحكام بعدم النزاهة والشفافية، الذي قال هذا الكلام يجب أن يخرج ويعتذر للحكام لأنهم فئة من نسيج الشعب المصري“.

وأضاف: ”مباراة الأهلي وفاركو طلعوا جميع المحللين وقالوا إن هدف بيرسي تاو صحيح، عدا حكم واحد هو ياسر عبد الرؤوف، ولكن عندما نتحدث عن تقنية الفيديو يجب أن أكون حاصلًا على رخصة محاضر في تقنية الفار، الوحيد الذي شرحها بشكل صحيح هو ياسر عبد الرؤوف لأنه هو الحاصل عليها وكل الباقي شككوا في الأمر لأنهم لا يعرفون كيف يتم رسم الخطوط“.

وتابع عبد الفتاح: ”طلبت من اتحاد الكرة المصري محاسبة الحكم محمود عاشور إن كان مخطئًا، وكل شيء داخل عربة الفار مسجل صوت وصورة، شاهدنا الحالة، وقسنا هل عاشور تعامل مع الحالة طبقًا للبرتوكول وبالفعل كان قراره صحيح 100% واستخدم التقنية مرتين وليست مرة واحدة وثبت أن الهدف تسلل“.

وأردف: ”طالبت مسؤولي اتحاد الكرة بإظهار هذه اللقطة على الموقع الرسمي، ولكن الاتحاد كان لهم رأي محترم وهو أن كل ناد سيطلب بعد ذلك أن تظهر حالته على الموقع ولذلك رفضوا، ثم عينت محمود عاشور حكمًا للفار بمباراة بيراميدز وغزل المحلة لأنه ليس مخطئا وكان مظلومًا“.

واستطرد: ”الخطأ وارد في كل مكان بالعالم إلا في مصر يريدون حكاما ملائكة، وأنا تقدمت باستقالتي من يوم 15 يونيو الماضي، وكنت مستمرا بكلمة شرف مع جمال علام حتى يأتي الخبير الأجنبي“.

وأكمل: ”لا أعرف إذا كان مارك كلاتنبرغ شاهد حالة مباراة الأهلي وفاركو أم لا، والأخطاء واردة من الجميع ولكن نحن نجلد الحكام ونحاول أن نؤثر عليهم بشكل كبير. الحكام يعملون تحت ضغط غير عادي“.

وعن عدم تعاونه مع الحكم الأجنبي مارك كلاتنبرغ، المسؤول عن لجنة التحكيم الجديد، أشار: ”لم نتقابل ولكن فقط حدثني على هاتفي لكي نجلس ونطور التحكيم المصري سويا، ولكن أنا أرى أن يأخذ المسيرة بمفرده“.

وشدد: ”لا يصلح أن نعمل أنا وكلاتنبرغ سويًا لأنه في حالة عدم نجاحه سيقال إنني سبب فشله، يجب أن نتركه يعمل والناس تساعده، وسأساعد التحكيم المصري من الخارج أكثر“.

واختتم معلقًا على تلقيبه برئيس لجنة الاحتواء: ”أفضل مباراة للأهلي والزمالك تم إدارتها تحكيميًا بتحكيم مصري كان حكمها محمد عادل، ولدينا محاضرة في القانون اسمها كيفية احتواء الحكم للاعبين، أنا محاضر في الفيفا والناس اتهموني بالجهل بعد هذه التصريحات“.