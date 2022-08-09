كم نقطة يحتاجها الزمالك لحسم لقب الدوري المصري؟

عزز الزمالك صدارته للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه المقاصة 5 – صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الثلاثين من المسابقة والتي شهدت فوز بيراميدز على غزل المحلة 2 – صفر، وفاركو على البنك الأهلي 1 – صفر.

وتقمص أحمد سيد زيزو دور البطولة للزمالك بتسجيله ثلاثة أهداف ”هاتريك“ في الدقائق الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و58 و69، من ركلة جزاء، فيما سجل الهدفين الآخرين سيف الدين الجزيري في الدقيقتين 25 و47.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 72 نقطة في صدارة الترتيب بفارق سبع نقاط أمام بيراميدز، فيما توقف رصيد المقاصة عند15 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير ليتأكد هبوطه من الدوري الممتاز رسميا.

ترتيب الدوري المصري: الزمالك يُرسل المقاصة للدرجة الثانية ويقترب من اللقب https://t.co/FUbj7auEXo pic.twitter.com/xIbUWrrxsL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 9, 2022

كم نقطة يحتاجها الزمالك لحسم اللقب؟

يتبقى للزمالك 4 مباريات حاسمة، منها 2 خارج أرضه أمام فاركو والمصري البوسعيدي يومي 19 و26 أغسطس الحالي على الترتيب.

وسيواجه الاتحاد السكندري وإيسترن كومباني يومي و23 و29 أغسطس/آب تواليا، في القاهرة.

وسيخوض الزمالك مواجهته القادمة في الدوري المصري، أمام فاركو الثلاثاء19 أغسطس الجاري.

إذا نجح الزمالك في مواصلة الانتصارات، في الجولتين القادمتين، فسيضمن ”الأبيض“ اللقب الـ14 في تاريخه قبل جولتين من انتهاء المشوار، بصرف النظر عن نتائج المنافسين.

ويحتاج الزمالك لحصد 6 نقاط على الأكثر من أصل 12 نقطة.

وقد يحسم الزمالك الدوري قبل حصوله على 6 نقاط في الجولات المقبلة، إذا تعثر الأهلي وبيراميدز في المباريات المقبلة.