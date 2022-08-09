ترتيب الدوري المصري: الزمالك يُرسل المقاصة للدرجة الثانية ويقترب من اللقب

اقترب الزمالك خطوة أخرى من الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه الساحق 5-صفر على مصر للمقاصة الذي ودع المسابقة بفضل ثلاثية من أحمد السيد ”زيزو“ وثنائية من سيف الدين الجزيري اليوم الثلاثاء.

وأرسل زيزو تمريرة عرضية حولها التونسي الجزيري بضربة رأس للمرمي في الدقيقة 25 قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 45 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبعد نهاية الاستراحة بدقيقتين سجل الجزيري هدفه الشخصي الثاني والثالث للزمالك بعد تمريرة من زيزو أيضا.

ثم أضاف زيزو هدفين متتاليين في الدقيقتين 58 بعد تمريرة عرضية من الجزيرة و69 من ركلة جزاء لينفرد بصدارة قائمة الهدافين برصيد 19 هدفا.

ورفع الزمالك رصيده إلى 72 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي تغلب 2-صفر على مضيفه غزل المحلة في وقت سابق اليوم.

وفي المقابل هبط المقاصة للدرجة الثانية بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة في ذيل الترتيب قبل أربع جولات على النهاية.

جوووووول! عرضية من زيزو ثم رأسية من سيف الجزيري والهدف الأول في المباراة لصالح الزمالك ⚽️ شاهدوا المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/k4SfY9wVDa pic.twitter.com/eI94qghE9r — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 9, 2022

"عارفة طريقها وعارفة مكانها" تسديدة من أحمد سيد زيزو تسجل الهدف الثاني للزمالك في شباك مصر المقاصة ⚽️ شاهدوا المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/k4SfY9wVDa pic.twitter.com/43pi4jnNmT — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 9, 2022

"زيزو يصنع والجزيري يسجل" الزمالك يسجل الهدف الثالث في شباك مصر المقاصة بأقدام سيف الجزيري. ⚽️ شاهدوا المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/k4SfY9wVDa pic.twitter.com/3pTJ9G5Mmc — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 9, 2022

شيكابالا ⬅️ سيف الجزيري ⬅️ زيزو يسجل الهدف الرابع ⚽️ شاهدوا المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/k4SfY9wVDa pic.twitter.com/bT8ctmgwc4 — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 9, 2022

هاتريك ✅ زيزو يسجل الخامس للزمالك والثالث له في شباك مصر المقاصة ⚽️ شاهدوا المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/k4SfY9wVDa pic.twitter.com/95xLWu73Qg — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 9, 2022

بيراميدز يُحبط محاولة المحلة للهروب من دوامة الهبوط

وفي مباراة أخرى أحبط بيراميدز محاولة أخرى لمضيفه غزل المحلة للهروب من دوامة الهبوط من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-صفر اليوم الثلاثاء.

وسجل الجنوب أفريقي فاجري لاكاي الهدف الأول لبيراميدز بعد ثلاث دقائق من البداية بعد تمريرة من إسلام عيسى.

وضاعف عيسى النتيجة في الدقيقة 72 بتسديدة استقرت في مرمى عمرو شعبان حارس غزل المحلة.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني ليواصل مطاردو الزمالك المتصدر برصيد 69 نقطة قبل استضافة مصر للمقاصة في وقت لاحق اليوم.

وتوقف رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز 14 ولا يفصله عن منطقة الهبوط سوى ثلاث نقاط قبل أربع جولات على النهاية.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: