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رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري
تاريخ النشر: 09 أغسطس 2022 20:19 GMT
تاريخ التحديث: 09 أغسطس 2022 21:45 GMT

ترتيب هدافي الدوري المصري

ابتعد أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدفه في شباك مصر المقاصة، خلال مباراة الفريقين بالبطولة المصرية الأكبر. وافتتح سيف

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ابتعد أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدفه في شباك مصر المقاصة، خلال مباراة الفريقين بالبطولة المصرية الأكبر.

وافتتح سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك، أهداف مباراة فريقه أمام مصر المقاصة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، اليوم الثلاثاء، بالدوري المصري.

وفي الدقيقة 24 استغل الجزيري عرضية رائعة من زميله أحمد سيد ”زيزو“ ليرتقي عاليًا ويسدد رأسية قوية محرزًا هدف التقدم للفريق الأبيض.

وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب عوضًا عن الضائع.

وفي الشوط الثاني أحرز الزمالك هدفين متتاليين عن طريق زيزو وسيف الجزيري ليتقدم الزمالك برباعية.

وعزز زيزو تقدم فريقه بالهدف الخامس من ركلة جزاء.

ورفع زيزو رصيده إلى 19 هدفًا منفردًا بالمركز الأول لهدافي الدوري المصري، وبفارق 6 أهداف عن جون إيبوكا مهاجم إنبي صاحب المركز الثاني.

ويتساوى في المركز الثالث كل من مروان حمدي مهاجم سموحة، وموبولوو مهاجم المصري البورسعيدي ولكل منهما 12 هدفًا.

كما رفع سيف الدين الجزيري رصيده إلى 9 أهداف بعد هدفيه اليوم أيضًا.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري:

1/ أحمد سيد زيزو (الزمالك) 18 هدفًا

2/ جون إيبوكا (إنبي) 13 هدفًا

3/ مابولولو (الاتحاد السكندري) – مروان حمدي (سموحة) 12 هدفًا.

4/ مصطفى شلبي (إنبي) 10 أهداف

5/ أشرف بن شرقي (الزمالك) – سيف الدين الجزيري (الزمالك) – أحمد رفعت (فيوتشر) – عبدالكبير الوادي (سموحة)- شادي حسين (سيراميكا كليوباترا) 9 أهداف.

 

واقترب الزمالك خطوة أخرى من الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه الساحق 5-صفر على مصر للمقاصة الذي ودع المسابقة بفضل ثلاثية من أحمد السيد ”زيزو“ وثنائية من سيف الدين الجزيري اليوم الثلاثاء.

ورفع الزمالك رصيده إلى 72 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي تغلب 2-صفر على مضيفه غزل المحلة في وقت سابق اليوم.

وفي المقابل هبط المقاصة للدرجة الثانية بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة في ذيل الترتيب قبل أربع جولات على النهاية.

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